Le gazon synthétique à le vent en poupe dans le Gard

Il semble bien que la pelouse synthétique est le vent en poupe dans le Gard. D'abord parce que le produit à beaucoup évolué, qu'on s'y est habitué sur les stades ou dans les crèches, mais surtout, à cause de la sècheresse. Des épisodes répétés comme, probablement dans le Gard cet été. Un changement des mentalités constaté par l'entreprise "Toujours vert" d'Uzès, un des gros acteurs de ce secteur.

J'en pouvais plus d'arroser et pour un résultat minable

Alain et sa femme sont installés à Saint-Mamert-du-Gard, un coin idyllique et un petit jardin d'agrément qui suffisent à leur bonheur. Devant sa maison, 150 M2 de pelouse. "Vu la sécheresse" - dit-il - "et aussi une ressource qui se raréfie, j'en avais assez d'arroser". 100M3 de consommation supplémentaire l'été dernier et une pelouse quand même brûlée. "J'ai décidé de passer au synthétique".

Du gazon synthétique qui ne dépareille pas. © Radio France - L Labastrou

Une pelouse synthétique garantie quinze ans

Comptez de l'ordre de 8.000 à 10.000 € pour 150 M2 tout compris, (travail de la surface et pose) mais 1000 à 2000€ d'économie d'eau. " Alors bien sûr, c'est un peu onéreux" explique le retraité "mais au prix de l'eau je risque de m'y retrouver". Eric Roudier de "Toujours vert" expliquant lui "que cela peut représenter en fonction des communes une économie de 1.000 à 2.000€". Une pelouse synthétique garantie 15 ans.

"On a eu la bonne idée il y a douze ans"

"Toujours vert", l'entreprise d'Uzès (Gard), créée il y a plus de 10 ans (3 salariés) a vu le recours au pelouse synthétique d'abord "monter en gamme" en termes de produits mais aussi attirer de plus en plus de clients. La sécheresse n'y est pas pour rien. D'ailleurs, Eric Roudier, son patron le confirme "avant nous avions un travail plutôt saisonnier, maintenant c'est toute l'année qu'on fait appel à nous". Acteur majeur du secteur "Toujours vert" a eu "la bonne idée de se spécialiser dans le gazon synthétique" sourie-t-il.

