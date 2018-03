Plus de 6 millions d'euros d'aides publiques seront versées au spécialiste de la silice pour son implantation à Fos. La région Paca et la métropole d'Aix Marseille vont engager 48 000 euros pour chaque emploi crée.

Fos-sur-Mer, France

Au dernier conseil métropolitain à Marseille, les élus ont voté unanimement en faveur de l'aide financière accordée à Quechen. Une délibération de principe en vue de l'installation du troisième fabriquant mondial de la silice sur un terrain du Grand Port maritime de Marseille-Fos. "Nous leur avons déroulé le tapis rouge plus qu'il ne fallait" a reconnu Jean-Claude Gaudin. Pour ce projet, plus de 6 millions d'euros d'aides publiques vont être engagés. En échange, Quechen devrait créer 130 emplois.

Un million d'euros d'exonération fiscale

Avant de choisir Fos-sur-Mer, les Chinois avaient reçu les candidatures de 28 villes européennes pour l'accueil de cette usine de silice. La métropole marseillaise a notamment du rivaliser avec les arguments de Rotterdam. La région Provence Alpes Côte d'Azur et la métropole ont fait valoir des aides directes promises à Quechen, près d'un million et demi d'euros pour chacune des deux collectivités locales. Toutes les deux se sont engagées également à offrir à l'industriel équivalent total d'un million d'euros d'exonération de taxes locales sur cinq ans. La région et la métropole devraient enfin accorder des avances remboursables.

Faire monter les enchères

"C'est cher payé" s'insurge Sophie Camard, ancienne présidente écologiste de la commission économie du conseil régional Paca. La suppléante de Jean-Luc Mélenchon est persuadée que le groupe chinois a fait monter les enchères. "Ces entreprises font la tournée des collectivités locales et pratiquent du chantage, dit-elle. Et après, on n'est pas à l'abri du départ des Chinois".