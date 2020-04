Le géant de la chaussure André, fondé à Nancy, placé en redressement judiciaire

Un monument de la chaussure française se retrouve dans une situation économique très délicate : l'enseigne André, fondée à Nancy il y a plus de 120 ans, est placée en redressement judiciaire. La décision du tribunal de commerce de Grenoble (où se trouve le siège actuel du dernier repreneur Spartoo) est tombée ce mardi.

Quatre millions de pertes en deux semaines

Depuis deux semaines et la fermeture de tous les magasins en France à cause de l'épidémie, l'enseigne a perdu près de quatre millions d'euros. "Nous perdons 250.000 euros par jour de chiffre d'affaires" explique Boris Saragaglia. Depuis le rachat de l'enseigne par Spartoo [il y a 18 mois], "on a subi les gilets jaunes", avec un trafic en baisse de 20 à 25%, "puis, en pleine période de soldes en janvier, les grèves liées à la réforme des retraites", et maintenant la pandémie de Covid-19," poursuit le PDG.

Outre les différents mouvements sociaux, le secteur subit également une baisse drastique de la consommation de vêtements et de chaussures neufs. Les consommateurs privilégiant le marché de l'occasion.

"C'est le pire des cauchemars mais je veux me battre, faire le maximum pour sauver les emplois, trouver un plan B" et ainsi éviter la liquidation, conclut Boris Saragaglia. D'éventuels plans de reprises peuvent toujours être présentés au tribunal dans les prochains jours. Si un projet est considéré comme solide par le tribunal de commerce de Grenoble, le redressement pourrait être validé dans le courant de la semaine prochaine.

Neuf magasins dans le Grand Est

Les syndicats, eux, s'inquiètent. "Nous sommes dans l'attente, confie-t-on du côté de la CGT, premier syndicat du groupe. Si on a un plan de reprise, il faudra sûrement s'attendre à des fermetures définitives de magasins."

André compte 600 salariés et 120 magasins, dont deux en Lorraine (Nancy et Metz), deux en Champagne-Ardennes (Reims et Troyes), et cinq en Alsace (Colmar, Mulhouse et Strasbourg).

C'est donc l'avenir d'un groupe plus que centenaire qui se joue aujourd'hui. C'est en 1896 que l'enseigne est fondée dans la cité ducale. Un fabricant de chaussure nommé Albert Lévy rachète alors la Manufacture nancéienne de chaussures. Il s'associe sept ans plus tard avec un certain Jérôme Lévy pour ouvrir leur première boutique à Paris.