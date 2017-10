Le géant du jeu vidéo français Ubisoft inaugure son premier studio à Bordeaux

Ubisoft a inauguré ce jeudi son huitième studio français de création à Bordeaux. C'est le premier dans l'ouest de la France pour le géant français du jeu vidéo notamment créateur du très célèbre Rayman.

Cela faisait plus de vingt ans qu'Ubisoft n'avait pas ouvert de studio de création en France. Son huitième a été inauguré ce jeudi au 114 rue Lucien Faure à Bordeaux sur les bords de la Garonne. Inauguration en présence du préfet de région Pierre Dartout, d'Alain Rousset et de Virginie Calmels, la région et Bordeaux Métropole ayant contribué à cette implantation.

Ubisoft est une entreprise française de développement, d'édition et de distribution de jeux vidéo créée en mars 1986 par les cinq frères Guillemot originaires de Bretagne. Ubisoft est aujourd'hui le troisième plus grand éditeur de jeux vidéo au monde.

Le premier studio dans l'ouest de la France

Jusqu'à présent Ubisoft n'avait pas de studio dans l'ouest de la France et donc en Nouvelle-Aquitaine. Les sept autres sites français sont implantés à Paris, Annecy, Lyon et Montpellier.

Le géant du jeu vidéo @Ubisoft inaugure son 1er studio de création à #Bordeaux, déjà 37 emplois créés #rayman#lapinscrétinspic.twitter.com/VfFvMh9ZiX — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) October 19, 2017

Le studio Ubisoft de Bordeaux va travailler avec les autres studios français pour développer ses marques existantes, autrement dit créer de nouvelles parties de ses jeux emblématiques comme Rayman, Just Dance, Beyond Good and Evil ou encore Les Lapins crétins.

Bientôt 200 emplois

À ce jour, le studio Ubisoft de Bordeaux a recruté 37 personnes, à terme 200 emplois doivent être créés assure le co-fondateur et président-directeur général d'Ubisoft Yves Guillemot. Dans les dix ans à venir le groupe ambitionne de recruter de 500 à 1.000 personnes en France.

►► La prochaine session de recrutement aura lieu le 8 décembre prochain à Bordeaux. L'appel à candidatures "art et animation" sera lancé dans les prochaines semaines sur le site d'Ubisoft Bordeaux.

Ubisoft compte 13.000 collaborateurs dans le monde et près de 2.500 en France. Le groupe prévoit cette année de réaliser un chiffre d'affaire d'1.7 milliard d'euros.