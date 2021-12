Le géant du meuble Ikea va augmenter ses prix de 9% en 2022

Acheter des meubles en kit vous coûtera plus cher l'an prochain. Le géant suédois du meuble, Ikea, va devoir augmenter ses prix de 9% en moyenne en 2022. "Pour la première fois depuis que des coûts plus élevés ont commencé à affecter l'économie mondiale, nous allons devoir répercuter certaines hausses de coûts sur nos clients", explique Ingka Group, une holding d'Ikea qui regroupe plus de 90% de ses magasins.

Faire face à l'inflation et aux pénuries

Ikea justifie cette augmentation par les pénuries mondiales, la hausse des prix des matières premières : "Comme de nombreux autres secteurs, Ikea continue à faire face à des contraintes significatives sur le transport et les matières premières qui tirent les coûts, sans pause envisagée dans un futur proche", indique le groupe. Et selon Ingka c'est surtout en Amérique du Nord et en Europe que se font ressentir "les principales hausses de coût liées aux transports et aux prix d'approvisionnement .

Des hausses probablement plus fortes en Europe

Si les meubles devraient donc coûter 9% de plus en moyenne dans le monde, des "variations suivant les pays" et "la gamme" sont à prévoir. On ignore pour le moment les détails de ces hausses, et notamment le niveau qu'elles atteindront en France. Mais les principales hausses de coût liées aux transports et aux prix d'approvisionnement se font ressentir "surtout en Amérique du Nord et en Europe", selon Ingka. Cela pourrait donc se traduire par des prix davantage affectés dans ces zones.

Jusqu'à présent, Ikea avait absorbé les coûts importants générés par ces tensions logistiques, mais l'inflation mondiale semble être devenue trop importante. En zone euro, elle a atteint 4,9% sur un an en novembre. Jamais l'inflation n'avait connu un tel niveau depuis l'introduction de la monnaie unique en 1999.