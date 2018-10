Pringy, Annecy, France

Le groupe pharmaceutique américain Allergan, spécialisé dans les produits esthétiques de comblement des rides à base d'acide hyaluronique, se développe encore un peu plus à Pringy, près d'Annecy en Haute-Savoie et investit 47 millions d'euros dans l'extension de son plus important site mondial de production .

Pascal Brice, le directeur du site de Pringy en Haute-Savoie © Radio France - Marie Ameline

Ce mardi, en présence du PDG d'Allergan, Brent Saunders, du préfet de Haute-Savoie, et de nombreux élus locaux, a été posée la première pierre d'un nouveau bâtiment qui abritera de nouvelles lignes de production de seringues de gel hyaluronique.

Objectif: augmenter la capacité de production du site de 40%, pour passer de 12 millions de seringues cette année à 30 millions à l'horizon 2020.

Pour répondre à cette monter en puissance, plus d'une centaine d'emplois vont être crées, portant l'effectif total du site de Pringy à plus de 450 collaborateurs d'ici deux à trois ans.

Allergan s'est implanté dans le bassin annécien il y a douze ans, en 2006, et y a déjà investi 100 millions d'euros dans la recherche et développement et les chaînes de production. Le groupe américain compte un second site en France, à Paris.

Allergan en chiffres: