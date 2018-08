Le Genest-Saint-Isle, France

Un peu plus de deux mois après les inondations au Genest-Saint-Isle, la boucherie-charcuterie de la commune va rouvrir jeudi. C'est un des commerces les plus emblématiques du village. Le 9 juin dernier l'orage et la pluie ont provoqué d’importants dégâts dans le secteur. Depuis Le Genest-Saint-Isle a repris des couleurs et dans la boucherie tout le monde s'active en cuisine.

Reprise partielle

La viande est à nouveau coupée sur le plan de travail dans l'arrière-boutique ou laboratoire de transformation. La radio est rallumée, les couteaux sont sortis des étuis. Mais il manque encore du matériel à Ismaël Bobard le boucher. "On a nettoyé les brûleurs avec les marmites. L'intégralité du réseau électrique n'est pas opérationnelle donc on va utiliser des réseaux parallèles" explique le commerçant. Jeudi, le boucher pourra vendre 80% de sa marchandise. Il manquera quelques produits. "Du boudin, du pâté, je suis malheureusement obligé de baisser les quantités pour démarrer" termine Ismaël Bobard.

Ismaël Bobard le boucher reprend progressivement son activité au Genest-Saint-Isle © Radio France - Martin Cotta

Le 9 juin, l'eau est montée jusqu'à plus d'un mètre dans la boucherie. Ismaël Bobard peut compter sur le soutien de l'ancien propriétaire du magasin : Michel, qui a travaillé plus de trente ans dans le magasin. "Il faut s'entraider" souffle le retraité. Aujourd'hui, Ismaël et ses assurances évaluent les dégâts causés à plus de 100.000 euros. Ce qui a permis la réouverture du commerce dès la fin de l'été c'est la solidarité dont ont fait preuve les habitants dès le lendemain de la catastrophe d'après le boucher. Il envisage d'ailleurs un grand repas de remerciements avec le boulanger et les habitants à la fin de l'année.

"Trouver des solutions pour combler les pertes" Copier

Déjà des commandes

Signe de l'impatience des habitants à retrouver leur boucher : des commandes sont déjà passées. "Certains clients retardent leurs vacances pour pouvoir refaire leur stock de viande avant de partir" déclare Ismaël Bobard. À côté la boulangerie est encore fermée. Sa réouverture est prévue courant octobre. Cet été, seule l'épicerie a fonctionné car elle a été épargnée par la pluie et l'orage. Rosa, la responsable s'est sentie bien seule. "Je suis là sept jours sur sept du matin au soir, il faut être présent pour les clients" explique la commerçante qui a proposé du pain et de la charcuterie durant la fermeture des autres magasins. En attendant la rentrée scolaire des enfants dans des modulaires, à deux pas de l'école elle aussi sinistrée, le Genest-Saint-Isle retrouve le sourire.

"C'est formidable pour lui et pour nous aussi" Copier

À LIRE ÉGALEMENT ►► Inondations : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour 47 communes mayennaises

EN IMAGES - La commune du Genest-Saint-Isle durement touchée par les orages, appel à la solidarité