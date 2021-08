"Le Goëland 1951" à Réville assume le pass sanitaire dans son bar de plage

Le pass sanitaire sera vraisemblablement rendu obligatoire le 9 août après décision du conseil constitutionnel ce jeudi. Mais il y a des endroits qui ont décidé d'anticiper et de le mettre déjà en place ce qui a créé de petites polémiques. C'est le cas du bar-brasserie de plage Le "Goëland 1951" à Réville dans le Val de Saire. Samedi dernier le patron a décidé d'exiger le pass sanitaire à l'entrée de son établissement Pierre Jeanclaude : "C'est une question économique et sanitaire. Si on se retrouve obligé de fermer 15 jours à cause d'un cluster c'est simple on ne rouvrira pas l'année prochaine. On applique donc un principe de précaution. ça me paraît cohérent de protéger mes équipes et mes clients". L'établissement demande donc la présentation d'un pass sanitaire, d'un test PCR de moins de 48 heures ou d'un certificat de guérison ce qui lui a valu quelques commentaires pour le moins agressifs sur les réseaux sociaux. Des réactions très peu nombreuses mais qui ont surpris tant elles étaient exagérées et vives "On a été surpris parce que pour nous c'est pas de la discrimination, on s'est fait traité de collabos et d'anti-résistants...Je rappelle qu'on travaille dans un ancien blockhaus, il faut quand même mesurer ses mots" ajoute le patron Pierre Jeanclaude. Mais aujourd'hui il y a beaucoup plus de clients qui soutiennent "Le Goëland 1951" que de détracteurs. Des personnes rassurées par le pass sanitaire sont même revenus alors qu'elles n'osaient plus depuis un an et demie. Et puis "après on peut circuler sans masque, est ce que ça vaut pas le coup ?"

Au "Goëland 1951" c'est Augustin qui contrôle le pass sanitaire à l'entrée © Radio France - katia lautrou

Des bracelets de couleurs pour simplifier la vie de tout le monde

Le pass sanitaire à l'entrée et hop un petit bracelet de couleur " pour essayer de rendre le truc un peu cool et d'alléger le tout on a fait de petits bracelets de couleurs". Si vous êtes vacciné vous avez un petit bracelet rose qui vous permet d'aller et venir toute la journée, aller à la plage, de revenir le lendemain, une couleur jaune pour les gens testés négatifs avec là un contrôle à chaque passage car le test PCR doit être de moins de 48 heures. Le Goëland emploie 32 personnes dont Augustin qui contrôle les pass sanitaire à l'entrée : "on essaye d'être pédagogique mais ça se passe bien c'est super les clients sont souriants et acceptent bien le pass sanitaire. C'est vrai qu'il peut y avoir des réticents mais on leur explique avec le sourire et la bonne humeur !". Et des clients contents il y en a, il n'y a que ça d'ailleurs et dès l'entrée ils le disent" bravo vous avez raison, il faut le faire dès maintenant c'est comme ça qu'on s'en sortira. Ca montre que l'établissement est sérieux et on est rassurés...." Les commentaires élogieux s'enchaînent et ce n'est que le début du service...