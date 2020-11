Le golf de Mont-de-Marsan à nouveau ravagé par les sangliers

Au milieu du vert éclatant des pelouses du golf de Mont-de-Marsan, plusieurs tâches brunes : des mottes de terre retournées par les sangliers. Des visites qui se produisent désormais toutes les nuits : "Avec le confinement, il n'y a personne sur les terrains la journée, alors ils se sentent vraiment chez eux et viennent détruire les pelouses en toute impunité", explique Bernard Perna, le président du golf.

Les sangliers retournent la pelouse pour se nourrir des vers de terre qui y vivent. © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

L'été dernier, le terrain avait déjà été infesté par les sangliers. Le problème avait été réglé grâce aux chasseurs qui avaient organisé une battue, ce qui n'est pas à l'ordre du jour cette fois-ci. Le golf avait également posé 6400 mètres de câbles électrifié tout autour du terrain pour empêcher les sangliers de revenir, sans succès. "On a aussi mis des caméras et spots de lumineux aux endroits où ils viennent le plus, pour les faire fuir, mais rien ne marche", raconte Bernard Perna, désemparé.

"Prendre le sanglier par les cornes"

"On a décidé de clôturer complètement les 50 hectares de terrain, avec un grillage de 3200 mètres de long", explique le président du golf. "On va prendre le sanglier par les cornes, si vous me permettez l'expression" rigole-t-il. Une installation qui va coûter plusieurs milliers d'euros, alors que les finances du golf sont déjà mises à mal par la crise sanitaire. "On devrait être aidés par la mairie", note Bernard Perna.

"C'est la double peine, les sangliers et le confinement", pointe Julien Tauziède, directeur du Golf. "Pour tenir financièrement, on a les abonnements à l'année des membres du club mais on n'a plus les rentrées d'argent des visiteurs qui viennent à la journée. Sachant qu'on en a 6 000 par an, ça commence à faire un gros manque à gagner."

Julien Tauziède, directeur du golf et Bernard Perna, président de la structure devant les dégâts. © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Bernard Perna a aussi une pensée pour l'équipe de jardiniers, en charge de l'entretien du parcours : "Ils sont obligés de faire et de refaire toujours la même chose pour remettre en état après le passage des sangliers. Pour eux, c'est démoralisant." Heureusement, un objectif aide tout le monde à tenir : "En avril, si les conditions sanitaires le permettent, on devrait accueillir un Open, ici à Mont-de-Marsan, avec les meilleurs golfeurs français. Ça aide à rester motivé", sourit Bernard Perna.