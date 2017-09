Prêt à taux zéro, dispositif Pinel, bail mobilité : ce qu'il faut retenir des annonces du gouvernement sur le logement

Le ministre de la Cohésion des territoires Jacques Mézard a annoncé ce mercredi plusieurs mesures visant à favoriser la construction de nouvelles habitations mais aussi à faciliter l’accès au logement des jeunes actifs et des étudiants.

L'État prévoit de construire 60.000 logements pour les étudiants et 20.000 destinés aux "jeunes actifs" sur la durée du quinquennat, une mesure phare confirmée ce mercredi et qui s'ajoute à plusieurs autres réformes destinées à améliorer l'offre de logement France.

Création d'un nouveau bail "mobilité" sans dépôt de garantie

Le gouvernement va créer un bail mobilité pouvant aller de 1 à 10 mois pour les étudiants et les personnes en formation professionnelle, "souvent victimes de discrimination dans l’accès au logement" a annoncé ce mercredi le secrétaire d'Etat à la Cohésion des territoires Julien Denormandie. Ce nouveau type de bail sera adossé à une garantie locative dématérialisée nommée "Visale", une solution destinée à l’ensemble des étudiants locataires sans conditions de ressources et pour tous les logements. Aucun dépôt de garantie ne sera demandé aux bénéficiaires, Visale étant financée par Action Logement. Par ailleurs, un bail numérique sera proposé pour simplifier et améliorer les démarches des locataires.

Notre politique du logement ne correspond pas suffisamment aux besoins de nos concitoyens car la demande n'a cessé d'augmenter depuis plusieurs décennies (...) Nous allons construire plus, mieux et moins cher" Jacques Mézard, ministre à la Cohésion des territoires

Mesures fiscales en faveur de la construction et gel des normes

Afin de créer "un choc de l'offre", des mesures incitatives vont être mise en oeuvre pour favoriser la vente de terrains constructibles, notamment en zone d'habitat tendue, où un abattement fiscal sera appliqué pendant trois ans sur les plus-values réalisées si la vente se conclu avant la fin 2020. Cet abattement sera de 100% dans le cadre de la création d'un logement social, 85% pour un logement intermédiaire et 70% pour un logement libre.

Les entreprises sont également concernées par cette incitation fiscale : elles continueront à bénéficier jusqu'en 2020 d'un taux d'imposition réduit de 19% sur les marges réalisées en cas de vente de terrains constructibles leur appartenant. Le gouvernement a également annoncé la prolongation pour 4 ans des dispositifs Pinel (consenti aux particuliers achetant un logement pour le louer), et Prêt à taux zéro ( réservé aux primos accédants sous conditions de ressources) qui seront applicables jusqu'au 31 décembre 2021, alors qu'ils devaient prendre fin cette année.

Le plan logement prévoit enfin d'alléger le Code de la Construction en simplifiant les normes. Le secrétaire d'Etat à la Cohésion des territoires Julien Denormandie a ainsi annoncé une pause sur l'ajout de normes techniques pendant toute la durée du quinquennat, sauf en matière de sécurité et pour celles qui sont déjà votées.Par ailleurs, les recours abusifs contre les permis de construire seront davantage sanctionnés avec des amendes plus importantes à la clé.

Réforme des APL

La baisse polémique et déjà annoncée de 5 euros mensuels des aides personnelles au logement (APL) à partir du 1er octobre 2017 sera complétée par une baisse des APL de plus grande ampleur dans le secteur social. De plus, en 2019, le montant des APL sera calculé en fonction des revenus du moment et non plus en fonction des revenus de deux années en arrière.

Cette réforme devrait dégager 1,4 milliard d'euros d'économies, a précisé le secrétaire d'Etat à la Cohésion des territoires, et qui est censée être compensée, pour les locataires, par une baisse des loyers qui sera imposée aux bailleurs sociaux.