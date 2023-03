Le gouvernement annonce une revalorisation de l'indemnité kilométrique

Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, aurait-il tenté d'allumer un contre-feu ? A la veille d'une neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, qui s'annonce très suivie, quelques heures après l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron qui n'a convaincu ni les syndicats ni ses opposants politiques, le ministre a indiqué qu'un geste allait être fait en direction des automobilistes qui utilisent leur voiture dans le cadre de leur travail.

Une mesure à 140 millions d'euros

Plus précisément, le gouvernement va revaloriser de 5,4% le barème de l'indemnité kilométrique pour les revenus 2022, ce qui, selon Bercy, peut représenter plus de 100 euros pour un célibataire qui gagne 2.900 euros . La mesure, dont le coût total pour l'Etat est estimé à 140 millions d'euros, s'ajoute à l'indemnité de 100 euros mise en place en début d'année, à destination des dix millions de foyers les plus modestes. Elle devrait toucher deux millions de ménages, ceux qui optent pour la déduction des frais réels de déplacement de leur revenu imposable.

Un geste pour la classe moyenne

Sur le plateau de l'émission de France 5 C à vous, Gabriel Attal a expliqué s'adresser à "cette classe moyenne qui travaille, qui a le sentiment qu'on lui en demande toujours plus, soit pour d'autres qui eux ne peuvent pas travailler, soit pour des services publics qui se dégradent alors que c'est financé par leurs impôts".

