Le gouvernement au chevet des boulangers, Bruno Le Maire menace les fournisseurs d'électricité

Bruno Le Maire demande aux fournisseurs d'électricité de "faire plus, mieux, et tout de suite".

Le gouvernement a tenté ce mardi d'apporter une réponse aux boulangeries qui voient leur facture d'énergie flamber , tout en appelant les énergéticiens à prendre leur part. À l'issue d'une rencontre avec les représentants de la profession, Bruno Le Maire assuré que son l'exécutif allait écrire un "courrier personnalisé" aux "33.000 boulangers de France" pour "leur préciser les aides auxquelles ils ont droit".

Un accueil dédié aux boulangers dans chaque département

Le ministre de l'Économie a aussi annoncé la mise en place "dans chaque département, dans chaque préfecture, un point d'accueil des boulangers, avec des équipes dédiées, qui non seulement accueilleront tous les boulangers qui ont des questions et qui se demandent comment bénéficier des aides mais qui viendront aussi à la rencontre des boulangers". "Notre objectif est d'accompagner chacun en fonction de sa situation, et les situations sont très différentes", a affirmé la Première ministre Elisabeth Borne sur franceinfo.

Bruno Le Maire a déploré qu'à ce stade, "nous avons à peine une cinquantaine de PME [Petites et moyennes entreprises] par jour seulement, je ne parle même pas des boulangers, qui viennent solliciter une aide à laquelle ils ont droit". Les boulangers ont notamment droit à une remise sur l'électricité "pouvant aller jusqu'à 40% de remise sur leur facture".

Par ailleurs, les boulangers pourront "demander le report du paiement de leurs impôts et cotisations sociales" pour soulager leur trésorerie, a annoncé la Première ministre.

"Il y a des aides très importantes qui ont été mises en place", a salué à la sortie de la réunion à Bercy Dominique Anract, le président de la Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française. "Maintenant, pour une facture (d'énergie) qui va être multipliée par dix ou douze, rien ne sera suffisant", a-t-il nuancé.

Des fournisseurs d'électricité qui ne "jouent pas le jeu"

"Aujourd'hui, je le dis clairement : les fournisseurs n'aident pas suffisamment les boulangers et les PME", a aussi dénoncé le ministre de l'Économie avant une rencontre avec les énergéticiens dont Engie, EDF ou TotalEnergies. Il leur "demande" de "faire plus, de faire mieux, et de le faire tout de suite".

Début octobre, les principaux fournisseurs d'énergie ont signé une charte les engageant à protéger les entreprises de la hausse des pris de l'énergie. Mais selon le patron de Bercy, "un certain nombre de fournisseurs ne respectent absolument pas les engagements qu'ils ont pris".

S'ils ne "corrigent" pas le tir, le ministre promet de prendre "les mesures nécessaires pour faire respecter ces engagements et nous assurer que les fournisseurs jouent aussi le jeu". "On peut toujours prélever davantage sur les fournisseurs d'énergie que ce que nous faisons aujourd'hui", a menacé Bruno Le Maire. Dans le budget pour 2023, le gouvernement a mis en place un mécanisme qui doit lui permettre de collecter une partie des bénéfices des énergéticiens et lui rapporter, selon ses estimations, 11 milliards d'euros.

Les boulangers pourront résilier leur contrat sans frais

À la sortie de la réunion à Bercy, les fournisseurs d'énergie se sont engagés à ce que les boulangers puissent résilier leur contrat sans frais en cas de hausse "prohibitive" si elle "menace la survie de l'entreprise", a déclaré le ministre de l'Économie. Les énergéticiens se sont également engagés à offrir des facilités de paiement aux PME qui auraient des difficultés de trésorerie.