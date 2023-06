Le gouvernement choisit la Normandie pour présenter son plan de relance de la filière nucléaire

La Normandie est choisie par le gouvernement pour la relance du nucléaire ! Le gouvernement a détaillé ce vendredi 9 juin un "plan Marshall" destiné à former 100.000 personnes dans les dix ans pour accompagner la relance de l’atome en France. Un plan dévoilé à l'Université de Caen Normandie sur le Campus 2 à l'UFR Sciences, par trois ministres : Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Agnès Pannier-Runacher à la Transition énergétique et Carole Grandjean à l'Enseignement et la Formation Professionnels.

Le gouvernement veut atteindre la neutralité carbone en 2050, mais pour cela, il faut former et recruter ! Pour ce faire, l'État met la main à la poche : 42 millions vont être alloués à la Région Normandie pour la formation aux métiers du nucléaire.

40 millions d'euros pour moderniser le Ganil

40 millions d'euros seront dédiés à la modernisation du Ganil, le centre situé à Caen, spécialisé dans la recherche fondamentale. À cette occasion, trois projets de réacteurs innovants se verront accompagnés à hauteur de 25 millions pour deux start-up développant des petits réacteurs modulaires de nouvelles technologies. "Il s’agit de dynamiser la recherche dans le cadre de la relance du nucléaire et cette subvention va permettre d’assurer notre avenir" indique sa directrice, Patricia Chomaz.

Normandie pilote

Alors pourquoi mettre les grands moyens en Normandie ? La ministre de la Transition Énergétique Agnès Pannier-Runacher explique ce choix : "La Normandie, c'est une vitrine de notre excellence nucléaire. C'est neuf réacteurs qui fonctionnent ou qui sont en construction. C'est le site de retraitement de La Hague, c'est le pôle d'excellence de Cherbourg. C'est un réseau d'universités et de centres de recherche sur le nucléaire. Cette région, c'est une des régions qui va porter le flambeau de la relance du nucléaire. Cette relance du nucléaire, c'est un des quatre éléments, un des quatre piliers de notre stratégie énergétique. Une stratégie énergétique qui est à la fois au service du climat, où, comment produire plus d'énergie décarbonée. N'oubliez pas que le nucléaire, c'est 220 000 emplois aujourd'hui et c'est ce qui vous permet d'avoir de l'électricité 70 % du temps. 70 % de notre électricité est d'origine nucléaire".