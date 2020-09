Le gouvernement débloque quinze millions d'euros pour sauver la Brittany Ferries

Le gouvernement va débloquer environ 30 millions d'euros pour sauver les compagnies de ferries. Environ 15 millions d'euros concerneront la Brittany Ferries qui fait face à de grosses difficultés financières à cause de la crise sanitaire.

Devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean Castex a décidé de "rembourser l'intégralité des cotisations salariales, comme le demandent les professionnels, pour l'exercice 2021". Les 15 millions d'euros destinés à la Brittany Ferries représentent "un effort exceptionnel" pour "passer ce cap extrêmement difficile".

580 000 passagers en moins

La Brittany Ferries est en grande difficulté depuis la crise sanitaire. Elle n'a transporté que 200 000 passagers en juillet et août contre 780 000 l'année précédente. Plusieurs lignes entre la France et l'Angleterre ont été fermées. Depuis l'annonce d'une quarantaine à l'entrée du Royaume-Uni, elle a subi plus de 65 000 annulations et de multiples reports pour septembre-octobre.