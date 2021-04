"Le gouvernement doit prolonger les aides pour les commerces après le confinement" (Corinne Innesti, Cpme13)

Comme un air de déjà vu pour les commerçants qui figurent dans la liste des marchands "non essentiels" du gouvernement. Pour la troisième fois en un an ils doivent garder le rideau baissé. Une mesure qui a dû mal à passer auprès de la confédération des petites et moyennes entreprises des Bouches-du-Rhône. Si la décision de fermer les commerces peut être entendue c'est toujours la notion de "non essentiel" qui fait grincer des dents.

Même si on a étendu l'ouverture possible à 19 nouvelles catégories de commerces, la définition n'est pas compréhensible. On ne comprend pas pourquoi par exemple, un coiffeur reste ouvert et un barbier ne l'est pas. - Corinne Innesti, Cpme13

Même si ces commerces touchent des aides certains, les plus petits, craignent d'abord de se retrouver avec un stock important à écouler au mois de mai. Problème il s'agira de vêtements d'hiver et nous aurons déjà un pied dans l'été. Certains, et de plus en plus, ont adopté le "click and collect", cela permet de compenser la perte de chiffre d'affaires mais pas totalement souligne Corinne Innesti. La présidente de la Cpme qui espère surtout que les aides actuelles vont être prolongées après le confinement.

Ce n'est pas parce que l'activité économique va repartir qu'on va avoir le même chiffre d'affaires. Il faudra vraiment un maintien des aides. Des aides qui sont pour certains insuffisantes. Il faut envisager d'aider différemment les petits commerces. Dans l'habillement 15% des commerces dans la région ont déjà tiré le rideau

Il est pour l'instant prématuré de faire des prévisions. Mais Corinne Innesti se dit très inquiète pour les petits commerces qui n'avaient qu'une petite trésorerie avant le confinement.