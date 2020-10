Le gouvernement encourage les Français à réserver pour les vacances de la Toussaint

L'épidémie de Covid-19 s'intensifie en France mais à quelques jours des vacances de la Toussaint, le gouvernement veut encourager les Français à partir. Ce lundi, le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, incite à réserver pour les vacances de la Toussaint.

"Nous allons tout faire pour que la saison touristique jusqu'à Noël puisse se dérouler. Et j'incite les Français à réserver", pour les vacances de la Toussaint, a-t-il déclaré à l'AFP, au sortir d'un Comité interministériel consacré au secteur.

Des réservations annulées "sans frais"

Le tourisme fait partie des secteurs les plus touchés par la crise économique liée à la crise sanitaire. Le secrétaire d'Etat note d'ailleurs une baisse de 50% des réservations comparé au même moment l'an dernier.

Pour soutenir le secteur, Jean-Baptiste Lemoyne rappelle que "les professionnels ont réitéré leurs engagements, pris le 14 mai", lors d'un précédent comité interministériel, "que les réservations annulées ne coûtent rien aux Français". Il ajoute que "la sécurité sanitaire est au rendez-vous."

Des mesures de compensation

Juste avant d'entamer la réunion de ce lundi, le Premier ministre a souligné avoir "souhaité que les mesures de compensation, de solidarité nationale qui doivent s'exercer" à l'égard du secteur "soient puissantes et peut-être davantage encore qu'elles ne le furent pendant la première phase".

Après ce Comité interministériel, Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage, a salué des "avancées très significatives" qui "traduisent la mobilisation unitaire de notre secteur" avec un gouvernement qui a "pris la mesure" de la gravité de la situation.

Au 25 septembre, parmi les mesures d'urgence, plus de 758 millions d'euros ont été accordés via le Fonds de solidarité à plus de 527.000 entreprises, soit un montant moyen de 1.437 euros versés. Quant au Prêt garanti par l'Etat (PGE) "tourisme" géré par Bpifrance, il a été attribué ou pré-attribué à plus de 180.000 entreprises, précise l'AFP.

De nouvelles villes en zone d'alerte maximale

En parallèle, quatre nouvelles villes de l'est et du nord de la France (Lyon, Grenoble, Saint-Etienne et Lille) ont été classées ce samedi 10 octobre en "zone d'alerte maximale", comme c'est déjà le cas à Paris. Ce dimanche, la préfecture de l'Hérault a annoncé que la métropole de Montpellier et sept communes attenantes étaient placées à compter de mardi 13 octobre minuit en zone d’alerte maximale. La ville de Toulouse passe également en zone écarlate.

Invité ce lundi matin sur franceinfo, le Premier ministre Jean Castex a indiqué que "rien ne doit être exclu" pour lutter contre la circulation du virus. "La réalité de la deuxième vague est là", a-t-il indiqué.