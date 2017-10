Le gouvernement étudie un moratoire sur les centres commerciaux

Le gouvernement étudie la possibilité d'un moratoire sur l'ouverture de nouveaux centres commerciaux, révèle Le Figaro ce vendredi. Les élus locaux pourraient bénéficier d'un droit de veto sur certains projets.

Le gouvernement étudie la possibilité d'un moratoire sur l'ouverture de nouveaux centres commerciaux à la périphérie des villes, en donnant aux élus locaux un droit de veto sur certains projets, révèle le quotidien Le Figaro ce vendredi.

Des mesures pour le maintien des commerces en centre-ville

"S'il reste prudent sur le sujet, le ministre de la Cohésion des territoires, Jacques Mézard, n'exclut pas cette possibilité dans quelques cas précis", écrit le journal. "On va étudier si, à l'échelle locale, des agglomérations pourraient décréter un moratoire sur l'ouverture de centres commerciaux", déclare Jacques Mézard, cité par Le Figaro. Le ministre réfléchit parallèlement à des mesures positives pour les petits commerçants de centre-ville. "On regarde toutes les pistes, y compris fiscales, qui pourraient faciliter l'installation et le maintien des commerces en centre-ville", dit-il.

De plus en plus de boutiques vides dans les centre-villes

Selon Le Figaro, la réflexion est menée dans le cadre du plan sur la revitalisation des villes moyennes que le ministre doit présenter en décembre ou en janvier. La vacance commerciale dans les centres des villes de plus de 25.000 habitants atteignait 11,3% en 2016, indique le quotidien, et elle a augmenté d'un point chaque année depuis 2010.