Le gouvernement fixe un prix maximum de l'électricité pour les très petites entreprises

Les très petites entreprises (TPE) de moins de dix salariés vont pouvoir bénéficier d'un tarif garanti de l'électricité, fixé à 280 euros par mégawattheure en moyenne sur l'année 2023, a annoncé ce vendredi le gouvernement après une semaine de réunions avec les fournisseurs, d'interpellations et de prises de parole. Une "excellente nouvelle", s'est félicité le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Emmanuel Macron avait annoncé jeudi que tous les artisans et très petites entreprises pourraient renégocier les "contrats excessifs" de fourniture d'énergie selon des modalités restant à définir. Le gouvernement avait menacé, faute de coopération des fournisseurs d'énergie, de recourir à l'"arme" de la fiscalité.

Ce tarif garanti, applicable dès la facture de janvier 2023, sera accessible aux TPE qui ont renouvelé leur contrat de fourniture d'électricité à partir du second semestre 2022 et qui ne bénéficient pas du tarif de vente réglementé, a précisé le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Sur les 2,1 millions que compte la France, environ 600.000 TPE, qui consomment beaucoup d'électricité, parce qu'elles chauffent ou refroidissent beaucoup, ne peuvent pas souscrire au tarif réglementé, plafonné depuis l'hiver dernier par l'Etat dans le cadre d'un "bouclier tarifaire", car la puissance électrique utilisée dépasse un certain niveau.

Si le tarif garanti dont ils bénéficieront, 280 euros par mégawattheure, est fixé à un niveau élevé comparé aux prix historiques, il reste bien plus bas que les sommets vus ces derniers mois. Il est à comparer aux prix de gros sur le marché français de l'électricité : les contrats pour livraison dans un an se négociaient vendredi autour de 225 euros par mégawattheure. Entre juin et décembre 2022, ils ont dépassé sans discontinuer les 400 euros/MWh, avec une pointe au-delà des 1.100 euros/MWh à la fin du mois d'août, contre environ 50 euros historiquement.

Comment en bénéficier ?

Seules les TPE qui ne bénéficient pas du tarif réglementé et donc du bouclier tarifaire peuvent donc y prétendre. Concernant la mise en oeuvre, le ministre de l'Économie parle de "simplicité" : "Il n'y aura pas de renégociation contrat par contrat", car trop lourd administrativement selon lui. Il explique que "ce tarif garanti de 280 euros s'applique donc sans avoir besoin de retourner voir son fournisseur pour négocier avec lui. Je pense que nos artisans ont mieux à faire de leur journée que d'aller renégocier leur contrat avec leurs fournisseurs d'énergie."

Les entrepreneurs devront en revanche récupérer un formulaire sur le site des impôts ou celui de leur fournisseur d'électricité, et cocher deux cases signalant d'une part qu'ils dirigent bien une TPE (moins de 10 salariés et moins de deux millions d'euros de chiffre d'affaires) et d'autre part qu'ils souhaitent bénéficier de cette aide ouverte jusqu'au 31 décembre 2023, "ensuite qu'ils renvoient ce formulaire à leur fournisseur", a détaillé le ministre.

A ce stade, l'ampleur du geste commercial consenti par les fournisseurs ou de l'effort de l'Etat pour compenser ce prix garanti reste impossible à chiffrer. "Nous sommes en train de poursuivre les discussions sur le partage des coûts" avec les fournisseurs, a assuré Bruno Le Maire. "Le calcul doit être fait sur comment l'Etat va pouvoir participer et comment on va pouvoir, nous, participer", a confirmé sur franceinfo le patron du fournisseur ekWateur Julien Tchernia.

Le tarif garanti annoncé ne concerne que les contrats de fourniture d'électricité, ceux de gaz étant ciblés par des dispositifs d'aide déjà existants (tarif régulé, guichet d'aide...).