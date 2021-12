Le gouvernement français commande 169 hélicoptères à Airbus, pour les armées

Le moral est au beau fixe chez Airbus. Après deux contrats très importants signés la semaine dernière avec Qantas et Air France - KLM, l'avionneur européen vient d'être choisi par le gouvernement français, pour une commande militaire. Paris a officialisé mercredi l l'achat à Airbus de 169 hélicoptères H160M "Guépard" destinés aux forces armées.

Ce contrat de matériel et de services atteint un total de 10 milliards d'euros. Ces appareils "seront répartis entre l'armée de Terre (80), la Marine nationale (49) et l'armée de l'Air et de l'Espace (40)" pour des livraisons débutant en 2027, a précisé le ministère des Armées dans un communiqué. Ils remplaceront des hélicoptères Gazelle, Alouette III, Dauphin, Panther et Fennec, dont certains sont en service depuis plus de 40 ans.