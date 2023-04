Le gouvernement français réagit après l'abaissement de la note financière de la France par l'agence Fitch

Une note en baisse et un avertissement pour la signature française sur les marchés financiers, l’agence Fitch a baissé d’un cran la note de la France à "AA-", vendredi soir.. Pour justifier sa décision, l'agence de notation américaine invoque les tensions sociales récentes, notamment les manifestations contre la réforme de retraites , qui pèseront -selon elle- sur la capacité de la France à réduire le déficit et la dette. L'agence pointe aussi des perspectives de croissance moins élevées qu'anticipé.

"L'impasse politique et les mouvements sociaux (parfois violents) constituent un risque pour le programme de réformes de Macron et pourraient créer des pressions en faveur d'une politique budgétaire plus expansionniste ou d'un renversement des réformes précédentes", écrit l'agence de notation dans un communiqué, publié dans la nuit de vendredi à samedi.

Impasse politique et risques pour les réformes

En réponse, samedi matin, le ministre français des Finances a voulu immédiatement rassurer les investisseurs et les marchés financiers. Il a déclaré que "les faits infirment l'appréciation de l'agence Fitch. Nous sommes en mesure de faire passer des réformes structurantes pour le pays", citant la réforme de l'assurance chômage et celle des retraites. Bruno Le Maire a également assuré que Paris allait continuer à "faire passer des réformes structurantes". Il a notamment cité le projet de loi sur l'industrie verte. Attendu dans quelques jours, ce texte doit permettre de "réindustrialiser la France et de créer des emplois" a-t-il tenté de rassurer, de Stockholm, en marge d'une réunion des ministres des Finances de l'UE.