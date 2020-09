Le gouvernement ne doit pas stigmatiser les restaurateurs de la crise de la Covid, pour l'UMIH

Les restaurateurs bretons s'organisent pour crier leur colère au gouvernement. Si celui-ci a annoncé plusieurs aides, ils estiment que le gouvernement ne doit pas stigmatiser les restaurateurs en pleine crise de la Covid.

Les restaurateurs sont en colère. En Bretagne aussi, même s'il n'y a qu'à Rennes que les restaurants - pour le moment - ferment à 22 heures.

Certes ils ont fait une belle saison d'été, mais les clients réguliers ne sont pas tous revenus : "On est dans un timing avec une sortie de saison qui s'annonce difficile, notamment avec des effets d'annonces." Des annonces? Pas plus tard que mardi, Hubert Jan, le patron de l'UMIH dans le Finistère et responsable de la branche restauration de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, a d'ailleurs rencontré une partie du gouvernement.

"Nous allons prolonger le dispositif de chômage partiel avec une indemnisation à 100% jusqu'au 31 décembre de cette année pour tous les hôtels, cafés, restaurants qui sont touchés par la crise", a détaillé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire

Le gouvernement tient des propos incohérents

"On ne demande pas d'aides, on demande à pouvoir travailler", répond Hubert Jan. "Stigmatiser la profession n'est pas audible. Rien aujourd'hui selon les médecins ne prouve qu'on attrape la Covid au restaurant. J'ai entendu hier dans les propos des quatre ministres une justification qui se base sur des études américaines, pour nous ça dépasse l'entendement."

Et avec l'automne qui arrive les terrasses ferment, le protocole sanitaire impose un nombre de clients en intérieur plus restreint. "L'inquiétude vient surtout d'inscrire dans la tête des clients qu'on attrape la maladie chez nous."

Le risque sanitaire pas indemnisé

Le problème vient aussi, estiment les restaurateurs, qui demandent des indemnisations, des assurances. "Ils auraient dû prendre en charge les loyers qui pèsent lourds dans les comptes d'exploitation. _Cela va se régler devant la justice._" Certains sont en train de s'organiser pour souscrire des contrats groupés auprès de nouveaux assureurs.