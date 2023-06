Le gouvernement présente un nouveau plan de sobriété énergétique pour l'été

Après une baisse de la consommation en énergie de 12% cet hive r, la ministre de la Transition énergétique appelle à ne pas relâcher nos efforts et présente un nouveau plan de sobriété énergétique. "La sobriété, c’est toute l’année y compris l’été", explique ce mardi au Parisien -Aujourd'hui en France Agnès Pannier-Runacher.

Après le chauffage cet hiver, le gouvernement invite cette fois les Français à ne pas trop pousser la climatisation. Une loi de 2007 impose de ne pas passer sous la barre des 26 degrés durant la période estivale. Agnès Pannier-Runacher souhaite donc faire réellement appliquer cette mesure dans les bureaux, les commerces, les bâtiments publics ou encore les cinémas.

Un décret datant de l'an dernier interdit aussi aux boutiques climatisées de laisser leurs portes ouvertes. "Personne ne peut accepter que l'on climatise la rue", s'agace la ministre. Elle a donc envoyé une lettre aux élus pour leur demander d'être vigilants sur le terrain.

Une incitation plutôt que des sanctions

Ces nouvelles mesures et recommandations pour cet été ne sont pas accompagnées d'un paquet de sanctions. "L'incitation est beaucoup plus puissante que la menace", explique la ministre de la Transition énergétique. Pour autant, depuis début juin, les commerces dont les enseignes restent allumées entre 1h et 6h s'exposent à des sanctions administratives et financières. .

D'autres mesures vont suivre dans les mois qui viennent. Les plus grosses entreprises seront mises à contribution. Toutes celles du CAC 40 se sont engagées à rendre publics leurs objectifs chiffrés pour réduire leur facture énergétique. La ministre les invite aussi à davantage sensibiliser leurs salariés aux bonnes pratiques en matière de déplacement professionnel : privilégier le train à la voiture ou encore rouler à 110 km/h au lieu de 130 km/h sur l'autoroute.

Les clubs de football professionnels doivent jouer le jeu

En 2024, le malus pour l'achat d'un véhicule polluant neuf va aussi être revu à la hausse. Dans les ministères, les ministres et les membres des cabinets seront tous équipés de téléphones et d'ordinateurs reconditionnés.

Enfin, les clubs de football vont aussi devoir jouer le jeu de la sobriété. Dès la saison prochaine, la licence des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 sera délivrée sous condition. Les stades devront être allumés seulement 1h30 avant le coup d'envoi contre 3h aujourd'hui. La ministre espère "une réduction de la consommation en énergie de 10%". Sans cet effort, les clubs pourraient ne pas toucher l'argent des droites télés, estimé à plusieurs centaines de millions d’euros.