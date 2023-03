Le gouvernement annonce un nouveau plan d'investissement dans l'industrie agroalimentaire

500 millions d'euros pour "consolider" le secteur de l'agro-alimentaire. C'est l'objectif de soutien à l'industrie agroalimentaire qui va être annoncé vendredi 3 mars par le gouvernement au Salon de l'agriculture. Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, en a présenté les grandes lignes sur France Inter.

ⓘ Publicité

L'objectif sera de redorer le blason de l'agro-alimentaire, selon le ministre. "On avait un secteur qui était un champion français, rappelle Roland Lescure. On était les deuxièmes exportateurs mondiaux de produits agroalimentaires il y a quelques années, on est aujourd'hui numéro six. Et si vous retirez les vins et spiritueux qui vont bien, qui s'exportent dans le monde entier, on est même déficitaire".

Robotiser, décarboner, consolider

Pour permettre à ce secteur fragilisé par l'inflation des prix des matières premières et celle de l'énergie , la première étape de ce plan de soutien à hauteur de 500 millions d'euros est de "se robotiser", annonce Roland Lescure. "Aujourd'hui, on a l'industrie agroalimentaire la moins robotisée d'Europe. Il y a en moyenne 60 robots pour 10.000 salariés dans l'industrie agroalimentaire. C'est 25% de plus partout en Europe".

Deuxième étape, la décarbonation des entreprises, jugées trop polluantes par le gouvernement. "L'Industrie agroalimentaire consomme 25% du gaz de l'industrie française alors qu'elle ne représente que 15%", détaille le ministre chargé de l'Industrie.

Enfin, troisième étape de ce plan de soutien, "consolider la filière", car "98% des entreprises de l'agroalimentaire sont des TPE et des très petites PME." Roland Lescure espère voir toutes ces petites entreprises "se rapprocher", afin d'être plus forte à l'international, mais aussi lors des négociations avec la grande distribution. "Une petite entreprise qui fait de la confiture artisanale face à Carrefour, Leclerc ou Lidl, c'est le Petit Poucet. Il faut qu'elle soit plus forte. Donc il faut qu'elle se rapproche".

Investissement partagé entre l'État et le privé

Les 500 millions d'euros mis sur la table, "ce ne sera pas que de l'argent public", prévient Roland Lescure. "On souhaite faire un partenariat avec des grands investisseurs privés, des grandes entreprises de l'agroalimentaire pour aider à consolider la filière. Donc nous, on donnera une partie, (...) pas plus de la moitié, on veut vraiment du donnant-donnant."

L'Industrie agroalimentaire en France est le premier secteur industriel en termes d'emplois : 16.400 entreprises, 437.000 emplois, et compte jusqu'à 198 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sauf que selon le ministre délégué chargé de l'Industrie, "le marché français a tendance à se réduire, il faut que l'industrie française se projette à l'international."