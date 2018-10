En plein examen du budget 2019, le gouvernement veut étendre et augmenter la prime à la conversion des véhicules les plus polluants, selon le journal Les Echos. La mesure viserait à compenser la hausse des prix des carburants.

À l'occasion de l'examen du projet de loi de finances 2019, le gouvernement doit présenter à la fois une amélioration et une extension du dispositif de prime à la casse. C'est une information du journal Les Echos.

La prime à la conversion qui encourage les automobilistes à changer leurs vieux véhicules polluants en achetant des voitures plus propres, dépasse largement les objectifs du gouvernement, avec plus de 170.000 dossiers déposés cette année, selon le ministère de la Transition écologique. La prime est actuellement plafonnée à 2.000 euros pour un foyer non imposable.

Un coup de pouce étendu aux véhicules hybrides et aux ménages modestes

La prime passerait de 2.000 à 2.500 euros pour un foyer non imposable au 1er janvier 2019. Selon le quotidien Les Echos, cette aide devrait être étendue aux véhicules hybrides électriques neufs. "Les ménages non imposables bénéficieraient de ce montant de 2.500 euros également pour l'achat de véhicules électriques ou hybrides rechargeables d'occasion", avance également le journal économique.