Le gouvernement va soutenir l'aéroport de Vatry

Le gouvernement français compte sur l'aéroport de Vatry dans les années à venir. Il veut même en faire un aéroport spécialisé dans le frêt. C'est le secrétaire d'Etat chargé aux transports, Jean-Baptiste Djebarri, en visite à Montmirail, qui l'a affirmé ce vendredui.

En marge d'une visite avec le Ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer, pour échanger sur le thème des transports scolaires, il a longuement discuté avec le président du département de la Marne, le conseiller régional chargé des transports et le directeur de l'aéroport.

Pour le président du département, Christian Bruyen, l'échange a été très positif : "J'ai senti le secrétaire d'Etat vraiment volontaire et attentif et nous avons déjà convenu d'un nouveau rendez-vous. C'est le premier qui nous propose cela en 20 ans"

340 millions de masques livrés à Vatry

Depuis le début de la crise, 340 millions de masques ont été livrés à Vatry et les livraisons continueront jusqu'à fin juin. Pour David Valence, responsable des transports de la région, "c'est le moment de Vatry, maintenant" et cette rencontre est une première étape : "Je ne peux pas me résoudre à voir les avions arriver à Liège et à Francfort, c'est une catastrophe écologique et pour la création des richesses. Donc, à nous de construire une stratégie robuste, avec le soutien de l'Etat."

Le gouvernement va aider l'aéroport dans ces démarches, notamment en mettant à disposition son carnet d'adresse et en incitant des transporteurs à travailler avec Vatry. "Le gouvernement peut aussi aider en délivrant des autorisations comme des droits de trafic, et puis tout ça s'insère dans une stratégie européenne puisque nous avons un outil qui s'appelle le Green deal qui va permettre de faire de la relance verte notamment pour les infrastructures de transport donc le projet de Vatry peut s'inscrire là-dedans", explique Jean-Baptiste Djebarri.