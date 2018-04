Le gouvernement va continuer de réduire le nombre de contrats aidés en 2019. C'est ce qui ressort du programme de stabilité que le gouvernement a doit envoyer à Bruxelles d'ici fin avril.

En 2019, "la réduction des contrats aidés se (poursuivra) sur un rythme similaire à celui de 2018", peut-on lire dans le document, un avant-budget présenté aux partenaires de la zone euro.

Le gouvernement ne précise pas l'ampleur de la baisse. "Rien n'est décidé car le budget 2019 est en cours de discussion" a indiqué le ministère du Travail à l'AFP. En revanche l'exécutif a déjà évalué l'impact de la mesure sur l'emploi non-marchand : 25.000 postes en moins l'an prochain.

Estimant que c'est un dispositif "coûteux" et "pas efficaces dans la lutte contre le chômage", le gouvernement a déjà réduit la voilure cette année avec 200.000 nouveaux contrats aidés prescrits, contre 320.000 en 2017. Un choix contesté par de nombreuses collectivités locales et associations. L'Etat s'appuie notamment sur un un rapport de la Cour des comptes publié fin 2016 et qui conteste l'efficacité des contrats aidés pour l'accès des jeunes à l'emploi.