Le ministre de l'agriculture Stéphane Travert a dévoilé son projet de loi pour "l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole". Le but: mettre fin à la guerre des prix dans la grande distribution et permettre aux agriculteurs de vivre "dignement".

Un agriculteur sur trois gagne moins de 350 euros par mois! Depuis 20 ans le prix du kilo de viande acheté aux éleveurs n'a quasiment pas bougé! Alors que les producteurs n'arrivent pas à vendre leurs productions au juste prix, mercredi dernier, le ministre de l'agriculture Stéphane Travert a dévoilé son projet de loi pour "l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole". Le but mettre fin à la guerre des prix qui sévit dans la grande distribution et permettre aux agriculteurs de "vivre dignement".

"Dans la filière viande, ce sont les abatteurs qui font les prix"

Aujourd'hui, en effet, seule la grande distribution et ses intermédiaires semblent dégager des marges confortables. Cela ne peut plus durer... Pascal Fournier, 60 ans, est marchand de bestiaux à Chanceaux entre Dijon et Châtillon-sur-Seine. Ce petit négociant fait le lien entre éleveurs et abattoirs. Il commercialise 8 000 bêtes chaque année. Pour lui ce sont les "abatteurs" qui font la pluie et le beau temps dans le secteur de la viande. Il sera très difficile de rétablir plus d'équité selon lui. "En France nous avons notamment un gros, gros abatteur qui est prépondérant sur le marché. C'est ce genre de structure qui donnent le prix de la viande".

"Difficile de lutter contre le système en place"

Et c'est difficile d'après Pascal Fournier de lutter contre le système qui est en place. "Tout se passe entre ces grands abatteurs et la grande distribution, la production est mise de côté". Il y a des "maillons qui sont très forts dans notre filière et ce sera très compliqué de faire un revenu sans ces maillons là." Pour ce négociant ce n'est pas la grande distribution qui est toute puissante concernant le marché de la viande. "Ce sont les abattoirs qui ont les cartes en main, ce sont eux qui mettent la pression".

L'avis de la présidente nationale de la FNSEA

Christiane Lambert, présidente nationale de la FNSEA était à Dijon ce jeudi. Elle participait au congrès national des céréaliers au Palais des Congrès. Elle veut pourtant croire en cette future loi. "Le Président de la République a voulu cette loi pour mieux rémunérer les producteurs agricoles Français qui sont en grandes difficultés économiques, l'objectif c'est de créer un nouveau cadre de relations commerciales avec plus de respect des coûts des producteurs, nous allons tout faire pour que cela fonctionne même si les grands distributeurs font tout pour que cela ne fonctionne pas".

En application en 2018

Le Salon de l'Agriculture à Paris ouvre dans trois semaines. Cette loi devrait entrer en application fin 2018.