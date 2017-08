Le gouvernement pourrait supprimer les contrats aidés, la Banque Alimentaire en Haute-Vienne tire la sonnette d'alarme !

La Cour des Comptes est sans appel. Les contrats aidés coûtent chers et aboutissent rarement sur des CDI. Le gouvernement envisage de les supprimer. Ils sont pourtant indispensables au bon fonctionnement de nombreuses associations. La Banque Alimentaire a décidé d'interpeller les élus.

Le constat de la Cour des Comptes est clair. Les contrats aidés coûtent chers et ne débouchent que trop rarement sur des contrats classiques. C'est pourquoi le gouvernement envisage de mettre fin à ce dispositif. Le problème, c'est que ces contrats sont très utiles au bon fonctionnement de nombreuses associations. Notamment la Banque Alimentaire qui a décidé, en Haute-Vienne comme ailleurs, d'interpeller les élus. Une lettre ouverte a été envoyée ce mercredi aux trois nouveaux député(e)s du département. Un courrier dans lequel la présidente de l'association en Haute-Vienne, Mireille Brechet, rappelle que la Banque Alimentaire est le premier réseau d'aide alimentaire en France. Un réseau qui a récolté 106.000 tonnes de denrées en 2016, dont 1 200 tonnes rien qu'en Haute-Vienne, où l’équivalent de 2 millions de repas ont été distribués à 18 mille bénéficiaires. Un chiffre qui sera encore plus élevé cette année.

Hors, sans les trois contrats aidés signés par la Banque Alimentaire en Haute-Vienne, impossible selon elle de faire tourner l'association, malgré le concours de nombreux bénévoles :"Il faut que les associations soient aidées. Sinon, on sera obligé de diminuer nos aides aux plus démunis. On ne pourra pas continuer à aider gratuitement, à mettre de l'essence dans les véhicules, à payer les chauffeurs, les factures d'électricité. Nous sommes dans l'auto-financement à hauteur de 70%. Mais pour le reste, on doit être accompagné. Et on a besoin de salariés. D'autant que les normes européennes sont de plus en plus nombreuses. Les bénévoles ne peuvent pas répondre à ce genre de problématique. Et le bénévolat, c'est fluctuant. On se doit d'avoir des salariés tous les jours à la Banque Alimentaire. Mais on ne peut pas se permettre d'avoir uniquement des salariés avec des contrats classiques. Même au Smic, cela nous coûterait beaucoup trop cher (entre 25 et 30 mille euros par an). On est pas contre la suppression des contrats aidés, mais il faut trouver une alternative."

L'aide alimentaire coûte cher ? Essayez donc la famine !

Jean-Jacques Théodore est le vice-président de la Banque Alimentaire en Haute-Vienne. A ses yeux, l'Etat doit prendre conscience des conséquences éventuelles :"Dans cette affaire, le gouvernement a une vision purement économique mais ignore l'aspect social. Dans une association comme la nôtre, les contrats aidés permettent de faire fonctionner l'association. Notre rôle, c'est de permettre aux gens qui sont dans la détresse, qui sont démunis, de manger. Cette solidarité devrait venir de l'Etat. En France, ce sont les associations qui ont ce rôle là. On assume mais il ne faut pas que l'on nous coupe les ailes ! Il ne faudrait pas que l'Etat prenne des mesures qui à terme, pourraient provoquer la disparition d'associations comme la nôtre. Abraham Lincoln disait :'Vous trouvez que l'éducation coûte cher ? Essayez donc l'ignorance.' On pourrait dire aujourd'hui :'Vous trouvez que l'aide alimentaire coûte cher ? Essayez donc la famine !' Si les associations d'aide alimentaire disparaissent, je pense qu'on verra beaucoup de familles dans les rues pour faire les poubelles..."

En 2016, en Haute-Vienne, 37 associations (Croix-Rouge, Secours Populaire, Secours Catholique, la Bonne Assiette,...) et 8 Centres communaux d'action sociale ont fait appel au service de la Banque Alimentaire, dont la mission est de démarcher, notamment l'industrie agro-alimentaire et celle de la grande distribution, de récolter les denrées alimentaires et d'hygiène, puis de redistribuer aux partenaires précités, pour un prix dérisoire de 18 centimes le kilo, ce qui permet ce niveau élevé d'auto-financement. En revanche, depuis peu, la Banque Alimentaire est obligée de redistribuer gratuitement les denrées récupérées dans le cadre des dispositifs européens. Si cela part surement d'un bon sentiment, c'est une difficulté de plus pour réunir les financements nécessaires au bon fonctionnement de l'association. La suppression des contrats aidés sans contre-partie serait la goutte d'eau...