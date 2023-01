Le GPA 21, un nouveau dispositif gratuit et bienveillant pour aider les entreprises de Côte-d'Or à s'en sortir

Ce sont les nouveaux "casques bleus" de nos entreprises face à des difficultés. Une cinquantaine de dirigeants ou ex dirigeants d’entreprises ou de cadres qui ont tous acquis une expérience significative dans le domaine de la comptabilité, la finance, le droit, les ressources humaines, le management. Des compétences qu'ils mettent désormais au service de patrons en proie à des trous d'air. Ils interviennent en binome au sein du Groupement de Prévention Agréé de Côte-d'Or (GPA 21) qui vient d'être créé en décembre 2022. Entretien avec son président, Rémy Seguin.

Rémy Seguin, Président du Groupement de Prévention Agréé de Côte-d'Or (GPA 21) - Christophe Tourné

France Bleu Bourgogne : Vous êtes aujourd'hui à la retraite, mais vous restez expert comptable, cette fois à la tête du GPA 21. Qu'est-ce que c'est ?

Rémy Seguin : GP21, c'est le Groupement de Prévention Agréé, une association reconnue par l’Etat, qui a obtenu son habilitation attribuée par la Préfecture de la Région Bourgogne Franche-Comté, par délégation de GPA Casques Bleu BFC. L'intérêt, c'est qu'on considère qu'une entreprise, ça commence par l'homme puisque si un homme va mal, son entreprise ira mal. Le principe général, c'est l'alerte par le chef d'entreprise lui même.

Il peut vous appeler à partir du moment où il a l'impression de perdre pied ?

Oui, ou qu'il rencontre simplement des difficultés, parce qu'il n'est pas nécessairement dans le désespoir, il peut aussi ne plus savoir comment faire pour gérer son entreprise. Donc on aura bien sûr le volet "une entreprise qui va mal", mais ce n'est pas nécessairement pour des problèmes de difficultés financières. Ça peut-être aussi de ne pas savoir gérer la croissance, être dépassé par les événements ou une croissance qui va trop vite. En clair, que ça aille mal ou que ça aille trop bien. L'idée, c'est qu'on intervienne le plus en amont possible.

A partir de quel moment intervenez vous ? Il faut vous solliciter ? Et si c'est le cas, qui peut le faire ?

Dès qu'une difficulté est détectée dans une entreprise, il faut soit que le chef d'entreprise, de son initiative, qui nous appelle, soit notre réseau de lanceurs d'alerte. Cela peut être le banquier, le Trésor public, l'Urssaf, et tous les organismes qui travaillent avec l'entreprise. Ils peuvent nous informer qu'il y a un problème, qu'on n'en connaisse ou pas précisément la nature ou au contraire, qu'il soit bien identifié et qui risque de conduire l'entreprise à sa perte. Donc nous, il faut qu'on intervienne très en amont pour voir ce qui est encore possible de faire pour l'aider à s'en sortir.

Ce qui veut dire aussi qu'il faut une démarche volontaire de la part du chef d'entreprise ?

Absolument, parce que le premier acte que nos conclurons avec lui, ce sera la signature d'une convention. Elle va lui garantir, de notre part, la plus extrême confidentialité. Et lui doit s'engager à la totale transparence des informations qu'il nous donnera. Je ne veux pas dire que les chefs d'entreprise sont des menteurs, loin de là. Mais parfois ils sont contraints à ne pas tout voir, quand ils sont acculés par un fournisseur, qu'ils se disent que ça ira mieux demain, qu'il paiera la semaine prochaine, ou qu'il fera le chantier, etc.. Un jour, les chefs d'entreprises prennent des engagements, parfois poussés par la situation. En nous disant tout, on pourra mener une vraie analyse de l'état des lieux.

Vous intervenez sur n'importe quel type d'entreprise ?

Oui, mais pour dire la vérité, on sera plutôt sur des petites entreprises en moyenne employant une dizaine de salariés. Elles représentent la majorité du tissu économique de notre région Bourgogne Franche-Comté. En revanche, nous n'intervenons pas pour les professions libérales ou les associations.

Cette expertise est gratuite et vos intervenants sont bénévoles ?

Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs ce qui va débloquer la situation. Il n'y a pas à penser à ce que ça va coûter. Le maître mot, c'est la bienveillance. On n'est pas là pour faire la morale et pour juger. On est là justement pour aider le chef d'entreprise à en sortir.

On pourrait presque vous souhaiter de ne rien faire cette année, sinon ça voudrait dire que beaucoup d'entreprises vont mal ?

Je me le serai presque souhaiter, mais ça a déjà commencé. On a déjà plusieurs interventions depuis ce mois de janvier et hier, on a déclenché une opération puisqu'on a eu un appel au secours d'un chef d'entreprise qui ne sait plus comment faire. Et ce dispositif a déjà permis de sauver une cinquantaine d'entreprises par an en Bourgogne-Franche-Comté depuis sa création dans la grande région.

Comment saisir le GPA 21 ?

Pour saisir le Groupement de Prévention Agréé de Côte-d'Or, un numéro de téléphone est consacré à l’accueil des demanes, le 09 71 05 73 39 . Des permanences sont assurées du lundi au vendredi. Cela peut également se faire par la saisine des services concernés, à savoir les syndicats patronaux et professionnels, les Chambres de Commerce, les Chambres des Métiers, les conseils de l’entreprise, les Experts-Comptables, les avocats spécialisés, l'URSSAF ou encore les Finances publiques.

La saisie de GPA21 doit se faire dès l’apparition des premières difficultés quelle que soient leurs origines, afin de faciliter la mise en œuvre de solutions efficaces.