Le Grand débat national s'invite à la gare de Bordeaux

Pour deux jours, lundi 18 et mardi 19 février jusqu'à 15h30, un stand de proximité est installé à la gare Saint Jean à Bordeaux. L'objectif est de rendre le grand débat plus accessible. Dans d’autres villes comme à Périgueux un bureau de poste accueillera le dispositif le 28 février et le 1e mars.

Bordeaux, France

Si, entre deux correspondances de trains, vous participiez au Grand débat national ? Pour deux jours, lundi 18 et mardi 19 février jusqu'à 15h30, un stand de proximité est installé à la gare Saint Jean à Bordeaux. Dans le Hall 3 Belcier, le moins fréquenté de la gare, les voyageurs sont invités à donner leur avis sur les quatre thèmes : fiscalité, services publics, transition énergétique, démocratie et citoyenneté. Le stand est l'un des dispositifs du grand débat, avec les réunions d’initiatives locales, la plateforme en ligne et les conférences citoyennes régionales, organisées avec des personnes tirées au sort.

François-Xavier et Antoine sont tous deux étudiants en sciences politiques et employés comme animateurs pour l'occasion. Ils proposent aux voyageurs de participer, les accompagnent dans le remplissage des questionnaires, les invitent à contribuer librement sur une page blanche et discutent avec eux. Ce stand est une manière de rendre accessible, de matérialiser le Grand débat, pour Antoine.

"De nombreuses personnes n'ont pas accès à un ordinateur, et d'ailleurs dans leurs revendications, elles demandaient à ce que l'Etat continue à fournir des services en dehors du numérique. Les gens qui passent, même ceux qui ne participent pas voient que le Grand débat existe concrètement et ça peut même les pousser à participer ensuite sur internet." — Antoine, étudiant et animateur sur le stand

Mathieu finit de compléter sa « contribution libre ». Il a posé son seau et sa serpillière d’agent d’entretien et il a pris un stylo. "Je me suis dit que c'était important ! Je ne m'y suis pas intéressé jusqu'à maintenant. Les gouvernements successifs ont promis monts et merveilles au peuple, il n'y a jamais eu de réel aboutissement."

"A un moment où un autre, il va bien falloir faire réagir le gouvernement ! Si on peut le faire en écrivant sur un papier, j'y contribue moi aussi !" — Matieu, agent d'entretien à la gare, s'est arrêté un instant pour partager ses doléances

Stéphane court après le temps. A peine descendu du train, il est passé devant le stand, l’occasion pour lui de participer au grand débat. "J'ai pris dix minutes parce que j'ai l'impression que ça permet de redonner la parole aux citoyens."

"C'est une manière d’être acteur dans la vie de tous les jours. Je pense qu'on est déjà dans une étape d'écoute, même si je ne sais pas ce qu'il adviendra de ce formulaire !" — Stéphane, a pris dix minutes pour participer

Leurs contributions seront envoyées à l'Elysée, précisent les deux étudiants chargés de l’animation.