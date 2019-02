Le grand débat national se poursuit en Vaucluse

Vaucluse, France

Après Avignon et Saint-Didier, c'est la suite des réunions dans le cadre du grand débat national, en Vaucluse. Plusieurs assemblées ont lieu ce vendredi 8 février. À Orange, rendez-vous est donné à 19h au théâtre municipal autour des thèmes des finances et des dépenses publiques. À la même heure, c'est à la salle des fêtes de Piolenc qu'on débattra aussi, sur les thèmes de la démocratie et de la citoyenneté.

Le débat est organisé par les maires de six communes : Uchaux, Sérignan-du-Comtat, Piolenc, Mornas, Mondragon et Lagarde-Paréol. Les habitants sont invités à venir faire part de leurs propositions. Les échanges seront enregistrés et la synthèse des propositions sera assurée par des agents administratifs des communes et par des citoyens volontaires, afin d'assurer la transparence du travail. Un autre débat suivra, le vendredi 1e mars, à Mondragon.

Les Républicains aussi débattent

Ce vendredi soir également, le député Les Républicains Julien Aubert organise une autre réunion, toujours dans le cadre du grand débat national. C'est à 18h à la salle des associations de Caromb, notamment avec le sénateur Alain Duffaut et le conseiller régional Stéphane Sauvageon, autour des questions de finances et impôts, "problème numéro 1" d'après Julien Aubert. Le parlementaire veut que "cela serve à quelque chose. Il faut que ça se termine par des mesures concrètes. C'est la responsabilité de l'exécutif".