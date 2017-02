Les Alsaciens invités à ouvrir leur compte personnel d'activité

Le compte personnel d'activité a été lancé au mois de janvier. Pour le moment ce compte sur internet qui permet d'avoir accès à des heures de formations professionnelles a été ouvert par 100.000 personnes sur les 48 millions d'actifs.

Pour convaincre les gens d'ouvrir leur compte, la cheffe de projet au Ministère du Travail, Muriel Metivet est venue à Strasbourg ce jeudi expliquer le fonctionnement du site internet et surtout à quel est son intérêt. Avant tout, selon Muriel Metivet, il permet "plus d'autonomie et permet aux personnes de voir rapidement, en un clic, qu'elles ont des droits à la formation et qu'elles peuvent en profiter tout au long de leur carrière professionnelle".

Depuis la mi-janvier, si vous avez 16 ans et plus, vous pouvez ouvrir votre compte personnel d'activité, le CPA, sur internet. Pour cela, vous n'avez besoin que de votre numéro de sécurité sociale. Tous les salariés et les demandeurs d'emploi peuvent se connecter sur le portail, seule exception pour le moment, les travailleurs indépendants qui pourront y accéder à partir du 1er janvier 2018.

Quand vous avez ouvert ce compte, il vous suit pour la vie. Peu importe si vous avez changé de métiers plusieurs fois, dans le public ou dans le privé. Le CPA rattache les droits sociaux à la personne et non à son statut et toutes les données sont transmises automatiquement.

Qu'apporte le CPA ?

Le compte personnel d'activité regroupe trois comptes distincts. A la fois, le compte personnel de formation, pour se former tout au long de sa carrière professionnelle et le compte pénibilité, pour que les salariés qui ont des métiers pénibles puissent partir à la retraite plus tôt. S'ajoute à ces deux comptes qui existaient déjà, le compte d'engagement citoyen pour donner des heures de formation supplémentaires aux actifs qui sont également bénévoles dans des associations, réservistes ou encore maître d'apprentissage. Il faut justifier d'au moins 200 heures de bénévolat pour prétendre à des heures de formations supplémentaires.

Au maximum, on peut cumuler jusqu'à 150 heures de formation. Mais une fois utilisées, le compte se recharge et ce tout au long de la carrière. Pour les personnes qui n'ont pas de diplôme ou qui ont seulement le brevet des collèges, le nombre d'heures de formation passe de 150 à 400.

Sur ce portail internet, il y a également la possibilité de parler avec un conseiller et de consulter les fiches de paies numérisées.

Le compte personnel d'activité mis en avant par le gouvernement

Le compte personnel d'activité est considéré par François Hollande comme "peut -être la plus réforme la plus importante du quinquennat" qui va poser les bases d'une "protection sociale du XXIe siècle". Il fait partie du texte de la loi travail portée par la ministre Myriam El Khomri.