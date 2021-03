Le grand flou autour des grands magasins ouverts ou fermés en Moselle

On ne connaît toujours pas la liste officielle des commerces en Moselle de plus de 10 000 m² qui doivent fermer après les annonces du premier ministre il y a une semaine. En cause, un calcul complexe et un flou dont certaines enseignes n'hésitent pas à profiter.

Difficile d'y voir clair, même une semaine après la dernière prise de parole de Jean Castex qui annonçait la fermeture des surfaces commerciales non alimentaires de plus de 10 000 m². En Moselle, la liste officielle des enseignes concernées se fait toujours attendre. Si certains ont d'ores et déjà baissé le rideau, comme le magasin Leroy Merlin d'Hauconcourt, pour d'autres qui flirtent avec la limite, c'est encore flou...

Quelle surface prendre en compte ?

Car il n'est visiblement pas aisé de mesurer précisément les surfaces concernées. "Le ratio qui est utilisé dans le décret n'est pas une surface usuelle dans notre métier" explique Barthélémy Jeanroch, directeur du centre commercial B'Est à Farébersviller et membre du Conseil national des centres commerciaux. "On travaille sur la surface construite du bâtiment, ou la surface de vente. Mais aujourd'hui on nous demande la surface de vente, plus les réserves, plus les bureaux, plus les locaux techniques, mais pas la surface d'une galerie marchande s'il y en a une. Un peu comme si on demandait à un propriétaire le nombre de m² loi Carrez : cela existe, mais personne ne l'a en tête..."

Certains s'y engouffrent très facilement, j'en ai plein en tête...

Chacun doit donc mesurer sa propre surface en fonction de ces critères, ce qui explique en partie les atermoiements observés depuis plusieurs jours, et dont certains magasins profitent pour continuer à accueillir leurs clients, avec un effet de concurrence difficile à accepter pour ceux qui ont appliqué la règle.

Pâques menacé

Si Barthélémy Jeanroch admet que la solution la plus égalitaire serait "de tout fermer pour ensuite rouvrir tous ensemble", il refuse cette solution qui serait selon lui un "nivellement pas le bas." Ce que voudrait le dirigeant mosellan, c'est une perspective. "Aujourd'hui on ne sait, rien, on a pas de date, on ne sait pas si ce sera dans 4, 6 ou 8 semaines ? Et aujourd'hui j'ai des commerçants indépendants qui sont en détresse." D'autant que Pâques n'est pas très loin, et qu'en Moselle cette période est quasi aussi importante que Noël selon lui.