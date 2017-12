A l'occasion des 10 ans de l'Intercontinental Grand Hôtel, Thomas Bourdois est l'invité de France Bleu Gironde ce mardi entre 8h et 8h30.

Le Grand Hôtel à Bordeaux est souvent qualifié d'historique. Pourtant, il a ouvert ses portes il y a seulement 10 ans. Ce qui en fait un lieu emblématique, c'est bien-sûr sa façade qui date de 1789, mais surtout les petites mains qui s'affairent quotidiennement pour garantir un service irréprochable.

Parmi les plus anciens de l'hôtel, Georges est là depuis l'ouverture. Il est chef de la conciergerie du Grand Hôtel. Un lieu où tout est possible et où chacun se plie à en 4 pour répondre aux demandes des clients, parfois les plus saugrenues : "une fois, un client m'a carrément demandé de lui acheter une maison à la campagne, un autre m'a demandé de faire rénover un fusil qu'il tenait de son père".

D'autres exigences encore plus curieuses, mais Georges préfère rester discret : "la charte des concierges garantie la confidentialité pour les clients".

Autre monument de l'équipe : Martine, la gouvernante générale. Elle scrute quotidiennement l'hôtel dans les moindres recoins pour vérifier la propreté et la mise en place. Bordelaise de naissance, Martine est fière de travailler dans les murs du Grand Hôtel : "je suis fière, très fière, on espère que ça va perdurer dans le temps".

Les suites luxueuses, le restaurant doublement étoilé, le spa, tout doit être parfait car la clientèle est de plus en plus exigeante. Beaucoup de célébrités y ont séjourné comme Céline Dion à l'occasion de son concert au Matmut Atlantique ou encore Johnny Halliday lorsqu'il a chanté avec les Vieilles Canailles.

L'hôtel reçoit une clientèle principalement française, britannique et américaine. Des clients qui viennent à la fois pour le tourisme ou pour les affaires.

Visite en photos de l'Intercontinental Grand Hôtel :

Dans le hall du Grand Hôtel. © Radio France

A la réception. © Radio France

Georges Bey, concierge au Grand Hôtel depuis son ouverture. © Radio France

Vue du bar de l'Intercontinental Grand Hôtel. © Radio France

Le confort d'une chambre du Grand Hôtel de Bordeaux. © Radio France

Martine, gouvernante générale depuis l'ouverture du Grand Hôtel, et Emilie, responsable de l'hébergement. © Radio France

Le service d'étage. © Radio France

Au 5ème étage, l'accueil du spa. © Radio France