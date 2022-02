Ille-et-Vilaine : le Grand Hôtel de Dinard recrute une cinquantaine de saisonniers

De nombreux postes sont à pourvoir au Grand Hôtel de Dinard, en Ille-et-Vilaine. L'établissement organise ce jeudi une journée d'entretiens d'embauche de 10h à 17h, sans rendez-vous.

Au total, 70 postes sont à pourvoir, mais de nombreux saisonniers reviennent pour cette année, "on a une cinquantaine de postes à pourvoir réellement", commence Thomas Lisnard, le directeur du Grand Hôtel de Dinard.

L'hôtel cherche des profils variés, allant de la femme de chambre aux métiers de l'accueil, du travail en salle, de la plonge, etc.

Des primes pour les saisonniers

Il s'agit de contrats allant du 1er avril au mois d'octobre, même si certains peuvent commencer plus tôt ou plus tard. "_Nous recherchons un peu tous types de profils, expérimentés, moins expérimentés, sur certains postes nous pouvons former les candidats sur place. Le plus important, c'est le savoir-êtr_e", assure Thomas Lisnard.

Face aux difficultés de recrutement du secteur, le Grand Hôtel de Dinard met en place une série de mesures pour être plus attractif. "Pour les saisonniers nous avons acté une prime de fin de saison. Nous avons décidé le paiement de certaines heures supplémentaires, là où aujourd'hui elles étaient plutôt récupérées, la majoration du travail de nuit, une revalorisation de la grille aussi", détaille Thomas Lisnard.