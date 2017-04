Le grand lifting du centre ville de Marseille

La propreté et la sécurité, au cœur d'un plan présenté ce mardi matin à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille

"aux 4 coins du monde , on aime sa faconde et ses mille défauts charmants"

C'est la chanson d'Alibert qui le dit dans la célèbre chanson dédiée à l'artère la plus célèbre de Marseille

Ce mardi, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille a réuni tous les acteurs commerciaux politiques ou associatifs du secteur pour lancer un vaste plan de redynamisation du centre ville.

Avec deux exigences une nouvelle fois réaffirmées : plus de sécurité et plus de propreté.

Présentation du guide "Ambition Centre-Ville" #Marseille: renforcer la #sécurité est une condition impérieuse au renouveau du centre-ville ! pic.twitter.com/ZcK1irQgal — Caroline Pozmentier (@CPozmentier) April 5, 2017

Une série de mesures concrètes ont été lancées avec une nouveauté: elles devront être réalisées dans un délai court: avant 3 ans.

cette opération "rehabilitation" du coeur de ville a commencé fin janvier avec l'opération "des dimanches de la canebière. Elle ne s'arrête evidemment pas là ..