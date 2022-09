Le Grand Pavois, "une filière économique considérable installée à La Rochelle", pour Jean-François Fountaine

C'est un des plus grands salons nautiques d'Europe qui s'ouvre ce mardi et pendant cinq jours à La Rochelle. Le Grand Pavois attire chaque année 80. 000 visiteurs passionnés de plaisance. L'occasion de revenir sur le secteur du nautisme avec notre invité Jean-François Fountaine, maire de La Rochelle, président de l'agglomération également, mais aussi le fondateur du chantier naval Fountaine-Pajot à Aigrefeuille-d'Aunis.

France Bleu La Rochelle : Le secteur du nautisme se porte plutôt bien. +5% de chiffre d'affaires en 2021, après le Covid. C'est une aubaine pour les chantiers rochelais ?

Jean-François Fountaine : Oui, bien sûr. Il y a actuellement une demande internationale, semble-t-il, qui est forte, donc c'est effectivement un secteur aujourd'hui qui est plutôt en pointe.

Le nautisme apporte quoi à notre agglomération ?

Le nautisme, c'est aujourd'hui énormément d'emplois puisque les grands acteurs du nautisme mondiaux se situent entre la Vendée (Bénéteau, Jeanneau), La Rochelle avec plein de chantiers (Amel, Dufour, Neel) et puis également Bordeaux avec les Chantiers navals (le groupe Lagoon), donc vous voyez, c'est une production importante. Et à La Rochelle, en plus des constructeurs, il y a tous les équipementiers, les architectes navals. Il y a toute une filière économique considérable qui est installée à La Rochelle depuis de nombreuses années.

Une filière qui n'échappe pas à la pénurie de recrutement. 3.000 postes sont vacants chez nous. Comment faire pour attirer les candidats ?

Il y a deux choses. C'est un métier qui inquiète un petit peu puisque que c'est un métier cyclique. C'est un métier qui aujourd'hui, comme vous l'indiquez, est plutôt sur une pointe. Mais dans les années 78-79, peu de temps après la création du Grand Pavois, il y a eu une grande crise dans la plaisance. Depuis maintenant un certain nombre d'années, le secteur va plutôt bien, c'est assez rassurant pour les salariés. Et d'autre part ce sont des métiers qui doivent évoluer dans leur image. Je pense au composite, qui est un métier dont l'image n'est pas formidable, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt de l'infusion, plutôt des métiers à haute valeur technologique. Le secteur du nautisme doit faire aussi des efforts dans son image, dans ce qu'on appelle le marketing employeur, pour attirer des jeunes, des moins jeunes vers ces métiers.

Jean-François Fountaine invité de France Bleu La Rochelle © Radio France - Mélanie KUSZELEWICZ

La prise de conscience écologique est de plus en plus forte, y compris dans le nautisme et la plaisance. Le nautisme, c'est aussi l'utilisation de beaucoup de résines, de matériaux pas vraiment écoresponsables. Comment peut-on raccrocher le nautisme aux engagements "territoire zéro carbone" que vise l'agglomération de La Rochelle ?

Tout d'abord, je vous rappelle que ce sont des voiliers qui se déplacent pour l'essentiel avec la force du vent. Donc, trouver plus favorable que ce secteur-là, c'est difficile. Ensuite, ce sont des produits à durée de vie longue. Les premiers voiliers construits dans les années 70 existent toujours, on ne peut pas parler d'obsolescence programmée, c'est plutôt l'inverse. Ensuite, il faut qu'ils évoluent sur leur motorisation accessoire, auxiliaire comme on dit. On voit ici ou là beaucoup d'initiatives qui sont présentées, notamment au Grand Pavois. Reste le problème des matières premières, la résine. D'abord, c'est un cycle de production qui consomme pas d'énergie, il n'y a pas besoin de chauffer, c'est déjà une activité à température ambiante qui ne nécessite pas d'énergie comme d'autres métiers. Et enfin, il y a aujourd'hui beaucoup de laboratoires qui travaillent sur les résines de demain. Mais vous avez souligné le point probablement le plus délicat.

On a parlé donc des innovations et des startups qui s'orientent vers l'écoresponsabilité. Pinball installé au Château d'Oléron, propose notamment des catamarans électriques. Est-ce que c'est l'avenir de la plaisance à La Rochelle ?

Non, c'est la voile qui est l'avenir de la plaisance. Oui, le moteur électrique est un très bon moteur auxiliaire parce qu'on ne l'utilise pas très longtemps. Donc on peut éventuellement charger les batteries de son bateau à quai, les jours qui précèdent le départ. Si c'est un catamaran, des panneaux solaires peuvent être installés à bord, sur une grande surface. La propulsion électrique est bien sûr un des éléments importants de la modification du marché de la plaisance pour les 10 ans qui viennent.

Jean-François Fountaine invité à l'occasion du Grand Pavois 2022 © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Yannick Bestaven sera l'invité de la matinale de France Bleu La Rochelle vendredi matin. Sa victoire dans le Vendée Globe a relancé les envies de course au large dans l'agglomération. La communauté d'agglomération va créer un pôle course au large avec "Atlantic Cluster". L'installation du ponton provisoire dans le port de pêche a pris un peu de retard ?

Non, il est en place. Le bateau de Bestaven, quand il est arrivé l'autre jour, s'y est accosté. Parfois, il préfère être en ville, tout près de vos bureaux. Et puis sinon, il est parfois là-bas. Le ponton qui peut accueillir deux Imoca est en place aujourd'hui. Ce que vous avez évoqué, c'est aussi un centre de perfectionnement, d'excellence qui est basé aux Minimes, avec l'entraînement non seulement des Imoca, mais également des Class40, des Minis des Figaro. Donc là, il y a un pôle qui a été lancé à l'initiative un peu du pôle France Voile et de La Rochelle Nautique qui est en train de se mettre en place.

Vous attendez des retombées ?

Vous savez, on ne fait pas ça pour des retombées. Il y a toujours eu à La Rochelle de la course au large. Mais la capitale a souvent été la Bretagne. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Par ailleurs, les caractéristiques du plan d'eau de La Rochelle ne sont pas commodes. On ne peut pas faire rentrer à La Rochelle, par exemple, un Ultim. Ces bateaux sont trop larges, ils ne passent pas entre les tours. Notre plan d'eau est plutôt fait pour des bateaux qui ne sont pas trop profonds, et qui ne sont pas trop larges pour pouvoir entrer par exemple dans le bassin des Chalutiers. Toutefois, on est prêt à accompagner, et à accueillir, tous les coureurs au large qui le souhaitent. Et Yannick Bestaven est un formidable porte-drapeau.

France Bleu La Rochelle partenaire du Grand Pavois © Radio France - Hervé Deunf

Le Grand Pavois en chiffres

700 bateaux dont 300 à Flot

100.000 m2 d'exposition

80.000 visiteurs attendus

1ère édition en 1973 : 3 709 visiteurs et 34 exposants

La Filière nautique en Charente-Maritime pèse 310 entreprises, 1.500 bateaux produits par an, et 2.000 emplois directs et indirects. Elle représente 55% de la filière nautique en Nouvelle-Aquitaine.