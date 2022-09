Le Grand Reims à l'heure de la sobriété énergétique

Le Grand Reims a présenté ce vendredi 30 septembre son plan de sobriété énergétique. Plusieurs leviers sont activés.

Du côté des transports publics : la Communauté urbaine vient d'investir dans trente-sept nouveaux bus. Ils seront mis en circulation jusqu'en 2024. Des bus qui roulent au Biogaz naturel . Des bus moins polluants précise Catherine Vautrin, la présidente du Grand Reims. Coût de l'investissement proche de cinq millions d'euros. Suez, qui gère de son côté le ramassage des ordures ménagères vient d'investir huit millions d'euros dans de nouveaux camions qui émettent moins de particules fines. Des engins décorés par les étudiants de l' ESAD de Reims.

Les camions de ramassage des ordures décorés par les étudiants de l' ESAD de Reims © Radio France - Sylvie Bassal

L'idée n'est pas de passer l'hiver mais bien de poursuivre la transformation de nos habitudes, précise Arnaud Robinet, maire de Reims

Eclairer moins fort, moins longtemps et pas partout, c'est un des leviers proposés par le Grand Reims pour entamer sérieusement un plan de sobriété énergétique. Les 143 communes de la Communauté urbaine ont été sollicitées pour voir dans quelle mesure l'éclairage public pouvait être maitrisé. Cinquante-deux communes ont opté pour l'extinction des lumières entre 22h et 5h du matin. Onze ont préféré baisser la luminosité. Toutes n'ont pas encore répondu. Reims, par exemple, se pose encore la question pour certains quartiers. L'idée d'éteindre un lampadaire sur deux est à l'étude. Quant aux décorations de Noël dans les rues de la ville de Reims, elles seront bien allumées, mais moins longtemps. Extinction à 22h le soir et 23h le week end. Déclenchement à 8h le matin. Les projecteurs sur les monuments historiques seront éteints à 22h.

Chauffer moins fort et moins longtemps

A Reims, dans les équipements sportifs, la température des salles sera baissée. Il fera 17 degrés dans les vestiaires. 14 dans les gymnases. Abaissement de deux degrés dans les piscines, baisse de la température de l'eau et de l'air ambiant. Tous les équipements resteront ouverts mais peut-être que les amplitudes horaires seront revues. En revanche, précise Arnaud Robinet "on en restera à 19 degrés dans les salles de classes des écoles de la ville".

Nous donnons d'exemple

Pas de sauf-conduit pour les personnels des collectivités locales. "La température dans les bureaux sera de 19 degrés et nous avons mis en place un système qui permet d'éteindre automatiquement à 18h30 tous les ordinateurs des agents, ordinateurs qui seraient restés en veille", ajoute Catherine Vautrin. Le Grand Reims qui, dans sa stratégie bas carbone, prévoit de baisser d'ici 2030 de 22% ses rejets de gaz à effet de serre, de 14% sa consommation d'énergie et d'atteindre 40 % d'énergie renouvelable. Ce sont , par exemple, des panneaux photovoltaïques qui équipent et équiperont de plus en plus tous les bâtiments publics.