Le Grand Reims en quête d'une marque pour défendre son attractivité

Le Grand Reims veut revoir toute sa stratégie d'attractivité et de développement. Dès le premier trimestre 2022, l'agglomération espère se doter d'une marque ombrelle pour promouvoir, faire rayonner le territoire et ses 143 communes.

Le Grand Reims entend jouer dans la cour des grandes agglomérations. Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims et Pierre Georgin, vice-président ont présenté les contours de cette ambition. Faire valoir tous les atouts, toute l'attractivité du territoire, comme Lyon l'a fait, par exemple, en se dotant d'une marque et d'un programme de marketing territorial baptisé ONLYLYON. Le Grand Reims a lancé un appel à projet qui pourrait donner ses premiers résultats dès début 2022. Il s'agit donc de trouver une marque, d'écrire un programme de promotion du Grand Reims qui intégrerait une offre complète autour de l'économie, du tourisme, de la vie étudiante, culturelle ou encore patrimoniale.

"Invest in Reims", l'association sera rapatriée dans le giron du Grand Reims

La première brique du projet est la refonte d'Invest in Reims. l'association créée en 2003 était à la fois financée par le Grand Reims et la CCI de la Marne pour favoriser l'implantation d'entreprises à Reims. L'association va être reprise en régie directe par le Grand Reims et les six employés se verront proposer de poursuivre leur travail au sein de la collectivité. Le but étant d'élargir le champ d'action, d'abord à tout le territoire, ensuite à toute l'offre, qu'elle soit économique, culturelle, sportive, patrimoniale. Le projet a été voté en conseil communautaire le 30 septembre. En décembre prochain, les premières assises de l'Attractivité seront organisées à Reims. "Elles réuniront les acteurs de l'attractivité du territoire et présenteront toutes les pistes de travail " a précisé Catherine Vautrin.