Le Grand Reims offre une aide aux loyers pour les commerçants

Pour soutenir les commerçants fermés à cause de la crise sanitaire, le Grand Reims crée un dispositif d'aide aux loyers. Les commerces qui comptent moins de 5 salariés et moins de 350 000 euros de chiffre d'affaires en 2019, peuvent prétendre à cette aide de 400 euros maximum.

"Le but c'est de sauver ce qui peut être sauver et de montrer aux commerçants que pour nous, ils sont essentiels". Voilà comment la Présidente du Grand Reims, Catherine Vautrin, présente les objectifs de cette nouvelle aide aux commerçants. Une aide aux loyers, plafonnés à 400 euros par mois de fermeture, et cumulable avec les aides gouvernementales ou régionales.

Pour être éligible à cette aide financière, l’entreprise devra répondre aux critères suivants :

avoir moins de 5 salariés

avoir son siège social sur la Communauté urbaine du Grand Reims

avoir été créée avant le 15 octobre 2020

faire partie d’une des catégories d’établissements ne pouvant plus recevoir du public

attester d’un chiffre d’affaires annuel inférieur à 350 000 € sur l’année 2019, ou d’un chiffre d’affaires moyen mensuel inférieur à 29 200 € sur l’année 2019 pour les entreprises créées après le 1er janvier 2019

être à jour de ses cotisations sociales et fiscales au 31 décembre 2019

être enregistrée au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des Métiers

s’acquitter d’un loyer auprès d’un bailleur qui n’est pas une collectivité territoriale

ne pas avoir bénéficié d’une exonération de loyer au titre de cette même période et pour un même local.

Les commerçants peuvent faire leur demande sur le site internet du Grand Reims - Grand Reims

Le montant de l’aide financière est calculé sur la base du loyer mensuel hors charges de l’entreprise, mais ne pourra pas excéder 400 euros par mois de fermeture. "Le but c'est que les commerçants aient de la trésorerie tout de suite, même si l'on sait que ce qu'ils veulent, ce ne sont pas des aides mais de pouvoir travailler", souligne Catherine Vautrin.

Le dépôt des demandes d’aide a ouvert le mardi 1er décembre et pourra se faire jusqu'au 31 janvier 2021, sur le site internet du Grand Reims.