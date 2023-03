Le grand retour de Monoprix à Saint-Nazaire, ouverture au Ruban Bleu en mai

Monoprix ne s'implante pas au hasard. Le choix de Saint-Nazaire a été étudié. "En termes de bassin de population, de clientèle et de pouvoir d'achat, c'est comparable au Havre. Et au Havre, le Monoprix, installé depuis des années, ne désemplit pas", assure Nicolas Bourlon, responsable développement franchise.

Une clientèle bien au-delà de Saint-Nazaire

Un pari en tout cas que les deux franchisés, deux entrepreneurs locaux, Pierre-Marie Müller et Pauline Rineau, ont bien l'intention de relever. "L'enseigne est une star depuis plus de 90 ans, et son principe du tout-sous-le-même-toit, avec l'alimentaire, le prêt-à-porter, la décoration ou le cosmétique, nous porte. Bien au-delà du centre-ville de Saint-Nazaire". De nombreux "fans" du Monop' dans la presqu'île de Guérande ou dans le Pays de Retz vont jusqu'à Vannes ou Nantes aujourd'hui, "ils sont ravis et ils nous le disent de savoir qu'ils auront moins de route à faire !". 15 postes seront à pourvoir.

Une "locomotive" pour le centre-ville

Monoprix comme "une locomotive". Le mot revient sans cesse. "Le monde amène le monde, un cercle vertueux, pas de concurrence avec le petit commerce, au contraire. C'est complémentaire" explique l'adjoint au commerce Jean-Luc Sécher. "Il faut arrêter le centre-ville bashing", dit aussi le maire, David Samzun. Le centre-ville de Saint-Nazaire, malgré la crise, malgré les fermetures de certains magasins, ne se porte pas si mal. "On était à 20% de vacances, soit une boutique fermée sur 5 en 2014, on est aujourd'hui à moins de 9%" soit moins que la moyenne nationale qui est à 11% pour les villes moyennes assure-t-on encore à la mairie.

Au centre commercial le Ruban Bleu, qui se lance pour deux mois et demi dans des travaux de rénovation, l'arrivée de Monoprix aussi est une excellente nouvelle. "Tous les commerçants le savent, ça va amener encore davantage de clients, l'enseigne est un moteur" explique son directeur Jean-Michel Sarget.

L'ouverture du Monoprix sur deux étages et 2 000 m² doit coïncider avec les 15 ans du Ruban Bleu, soit le 18 mai prochain, si les travaux avancent comme prévu.