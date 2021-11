Le grand retour des visiteurs dans les centres commerciaux de la Côte d'Azur

Le centre historique Cap 3000 avec 292 enseignes à Saint-Laurent-du-Var retrouve enfin le sourire avec 130 000 entrées pour les trois jours du week-end de la Toussaint. Et le centre commercial Polygone Riviera, 150 boutiques, assure retrouver sa fréquentation de 2019. Un retour des visiteurs.

"Enfin! c'est reparti" se félicite le directeur du plus grand centre commercial de la Côte d'Azur : le géant Cap 3000 installé à Saint-Laurent-du-Var. Le centre en avait besoin après une chute vertigineuse du nombre des entrées durant trois mois et demi à cause "du pass sanitaire".

Le géant est ravit mais prudent. "Il ne faudrait pas un nouveau Noël confiné, je l'ai dit au ministre de l'Economie" ajoute Roch Charles Rosier. "Le pass nous a fait beaucoup de mal" Une chute à deux chiffres alors que le centre fait parti du TOP 10 des plus grands de France avec 10 millions de visiteurs en 2019 avant d'en perdre 30 % en 2020. "Nous sommes le quatrième employeur de la Côte d'Azur après le CHU, la Métropole de Nice, l'aéroport de Nice et ensuite Cap 3000."

130 000 visiteurs en trois jours pour CAP 3000

Mais donc la fréquentation est repartie depuis le week-end de la Toussaint pour Cap 3000 avec 130 000 visiteurs en 3 jours. Et les espoirs sont bons pour les prochains week-ends pour lesquels sont attendus 45 000 visiteurs par jour.

POLYGONE retrouve son rythme de 2019

Le deuxième grand centre commercial, plus récent, et en extérieur, Polygone Riviera à Cagnes-sur Mer avec 150 boutiques affiche aussi un retour très net de la fréquentation.

Pour Arthur Bailly, le nouveau directeur : "nous sommes sur le même nombre d'entrées par jour qu'avant l'épidémie en 2019, avec de bons résultats pour le temps passé dans le centre, deux fois plus important que dans les centres de la région parisienne... Et les retours de panier moyen, des achats, selon plusieurs commerçants sont aussi très encourageants. Il y a un retour de l'envie de consommer!".

Le centre Polygone Riviera de Cagnes sur Mer avait accueilli en 2019 sept millions 200 000 visiteurs.