Le gratin de la bière réuni à Quimper dans les locaux de la future brasserie "BACK"

Quimper, France

Quel domaine d'activité peut aujourd'hui se féliciter de créer des emplois, de la convivialité et des échanges vertueux dans l'économie locale ? Le monde de la bière a tout pour jouer les premiers de la classe en terme de développement économique. Mais pour cela, que d'efforts ! Parce qu'au début du siècle, les brasseries locales ont toutes été rachetées par des grands groupes industriels.

Vers un nouveau modèle vertueux

Concentration, massification, efficacité... et surtout perte du goût et dégradation du produit. Depuis le renouveau des bières artisanales, c'est exactement l'inverse qui se produit : des artisans, amoureux de leurs produits et de leur savoir-faire tentent de partager leurs expériences pour retrouver le goût, faire plaisir à leurs clients, et tout ça passe très souvent par des modèles vertueux.

Reportage à la brasserie BACK Copier

"Small is Beautiful ?"

Jean-François Istin a longtemps été propriétaire de la brasserie Britt, exemple de réussite, qu'il a aujourd'hui vendue, pour se tourner vers une entreprise qui développe un système de bar connecté, et une petite brasserie, avec un équipement plus réduit. La Maison Jaune à Quimper a été le premier bar ainsi équipé. 4.200 personnes aujourd'hui détiennent une de ces fameuses cartes "NDMAC" (le modèle est déposé). "Aujourd'hui, le modèle c'est que les brasseries créent leur propre bar, et que des bars comme nous, brassent. A Quimper, il y a encore de la place pour ça, 3 ou 4".

La journée de travail... studieux les brasseurs ! © Radio France - Benjamin Bourgine

Déjà onze brassins à la BACK

Au printemps prochain, il va donc ouvrir un nouvel établissement, la "BACK", la Brasserie Artisanale Connectée de Kemper. "On espère le 17 mars, pour la Saint-Patrick". Mais d'ores et déjà, les locaux fonctionnent pour brasser. Un brasseur de Savoie a été recruté, Antoine de Swarte : "j'ai déjà brassé 11 bières ici, soit des recettes originales, soit des recettes qui ont marché et que j'améliore. C'est une grande liberté, je fais ce qui me plait. C'est le rêve !". Comme un cuisinier qui suivrait son inspiration, Antoine se laisse guider par ses envies. Et ses bières sont vendues aussitôt sur place, dans les bars connectés NDMAC.

Jean François Istin "il y a encore de la place" Copier

Rencontre et journée de travail des professionnels

Mais ces locaux sont aussi ouverts aux professionnels de la bière. Avec donc cette première rencontre organisée par Garlonn Kergourlay "animatrice brassicole". La bière aujourd'hui crée de l'emploi ? Elle en est la preuve vivante "ben, moi déjà, j'ai créé mon propre emploi, ça n'existait pas animatrice brassicole ! Je mets en relation les professionnels, et j'organise des événements comme ça. On est en train de reconstruire la filière, de récréer de l'emploi local, on y va, il y a cette tendance de vouloir faire pousser des matières premières locales".