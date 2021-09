Le Greta pays basque propose une formation de barman du monde de la nuit

Le Greta CFA Aquitaine agence du pays basque organise une formation "barman du monde de la nuit"

OBJECTIFS DE LA FORMATION

A la fin de la formation, le candidat aura les compétences requises pour exercer le métier de barman avec professionnalisme :

Réceptionner, contrôler et stocker les denrées

Mettre en place les produits et matériels

Approvisionner le bar

Remettre en état les locaux, les équipements

Accueillir le client Créer l’ambiance de l’établissement

Conseiller le client

Réaliser, créer des boissons (mixologie)

Facturer et encaisser

Animer une équipe

Veiller à la sécurité de l’établissement Intervenir à titre préventif après repérage des conduites addictives et agressives

CONTENU DE LA FORMATION

Acquisition de compétences « cœur de métier »

Accueillir un client et mener un échange en vue de réaliser une prestation

Traiter une réclamation client, recueillir et transmettre des informations concernant les clients

Réceptionner et stocker des marchandises, des produits

Approvisionner et participer à l’achat de marchandises ou de produits

Effectuer un service en salle traditionnel

Gérer l’encaissement

Créer et réaliser des cocktails

Accueil et communication en français et en anglais

Acquisition de Compétences Transversales

Développement durable

HACCP

Sauveteur Secouriste du Travail

Techniques de recherche d’emploi

Stage entreprise Suivi et accompagnement vers l’insertion professionnelle

CONDITIONS DE FORMATION

Temps de cours collectif encadrés par un formateur, selon une alternance de pédagogie active, participative et guidée Temps d’apprentissages individualisés pour le stagiaire. Immersion dans la réalité du métier par une alternance entreprise/centre et par l’utilisation permanente de cas concrets et de documents professionnels. Suivi en entreprise et accompagnement vers l’insertion professionnelle. Mobilisation des réseaux de partenaires économiques.

MODALITÉS D'ÉVALUATION Formation validée par le CQP Barman du Monde de la Nuit

CONDITIONS D'ADMISSION Entretien individuel

PROFIL DES INTERVENANTS Formateurs techniques spécialisés

Michel Pinaqui chargé de développement au Greta pays basque Copier

La formation débute le 20 septembre pour 10 places

DÉTAIL DATES DE LA FORMATION

Formation à temps plein d’une durée de 3,5 mois environ (455 heures) dont :

350 heures en centre de formation

105 heures de stage en entreprise (3 semaines)

CONTACTS

Florence FRANCKE

Conseillère - Agence de Bayonne

florence.francke@greta-cfa-aquitaine.fr

05 59 52 98 47

06.44.38.04.39

Christine Cacot

Assistante Administrative

christine.cacot@greta-cfa-aquitaine.fr

05 59 52 25 25