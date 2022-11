Le groupe Absolut veut envoyer ses caméras de détection de fuites de méthane dans l'espace

Le groupe Absolut, spécialiste de la cryogénie basé à Seyssinet-Pariset (Isère), annonce un nouvel apport de 12 millions d'euros, par une montée en puissance dans son capital du montpelliérain Vol-V. Il est destiné à financer la croissance à tous les niveaux d'une société qui entend pénétrer le marché de la liquéfaction de l'hydrogène et qui veut envoyer dans l'espace des caméras cryogéniques de détection des fuites de méthane. Entretien avec Julien Tanchon, le président du groupe Absolut.

ⓘ Publicité

Julien Tanchon présentez nous votre groupe ? Combien de salariés ? Combien de filiales ?

Le groupe Absolut, c'est déjà une expertise unique dans le domaine de la cryogénie. Nous sommes une petite centaine aujourd'hui. On sera très rapidement plus de 200 personnes et nous sommes constitués de plusieurs PME. Absolut System, qui est une PME basée sur l'ingénierie de la cryogénie, les produits et l'expertise autour autour de la cryogénie. Et puis différentes filiales très très applicatives comme Absolut Hydrogen, qui vise les applications d'hydrogène liquide. Comment utiliser, comment valoriser l'hydrogène liquide avec de la production sur site pour nos clients...

Et pour ça, il faudra de la cryogénie...

Il faut de la cryogénie oui. Il faut travailler à très très basse température. Pour le liquéfier, il faut être à moins 253 degrés environ.

Et on a une autre filiale, Absolut Sensing, qui elle vise à envoyer dans l'espace une flotte de satellites pour des caméras permettant de mesurer les fuites de méthane sur les sites industriels avec des grandes précisions et du coup avoir un vrai impact très rapidement sur les fuites. C'est un système d'alerte vers les industriels. et puis, en parallèle, un travail avec les instances européennes pour pouvoir identifier quels sont les industriels qui émettent et pouvoir mettre en place avec eux les moyens d'optimisation à terme.

Pourquoi se placer dans l'espace alors qu'on peut se mettre sur un point haut ou en haut d'un mât au dessus du site industriel lui même ?

L'avantage d'être dans l'espace, c'est qu'on peut couvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de sites industriels et des sites auxquels on n'a pas forcément accès non plus. Donc là, on a des taux de revisite, où on vient repasser tous les jours sur les sites industriels pour avoir ce réseau d'alerte, donc on peut couvrir des centaines de sites à travers la planète avec le même outil et du coup, on peut avoir un vrai impact très rapidement sur les fuites.

Technicien en salle blanche pour le montage d'un système cryogénique - Groupe Absolut

Vous bénéficiez de 12 millions d'euros, abondés par le groupe Vol-V. Que vont vous permettre de faire ces 12 millions d'euros ?

Ces 12 millions d'euros vont nous permettre de couvrir principalement trois axes. Le premier, c'est de soutenir notre effort dans le développement des technologies clés, que ce soit sur la partie caméra spatiale ou les liquéfacteurs d'hydrogène pour la liquéfaction dont on a parlé juste avant. Donc là, l'objectif, c'est que nos produits soient industrialisés. Il y a aujourd'hui des produits qui existent maintenant il faut finir d'industrialiser pour être disponibles commercialement sur le marché. Le deuxième axe, c'est de continuer à structurer le groupe, ce que nous avons déjà commencé à faire depuis deux ans et l'arrivé de Vol-V. Le troisième axe, c'est de créer un outil industriel, d'avoir un moyen industriel pour fabriquer nos produits. On a un bâtiment qui a été acheté, qui va être réhabilité pour internaliser la production de nos équipements, l'intégration des satellites avec les salles blanches, et créer un centre d'excellence cryogénique sur les gaz renouvelables.

Et ça a toujours à Seyssinet-Pariset ?

Alors non puisqu'on est à l'étroit dans nos locaux actuels. On va se recentrer sur Eybens, donc on ne va pas très loin. On reste dans le bassin grenoblois, c'est notre force. Le bassin est très riche en compétences. On a des bureaux sur Toulouse aussi pour notre branche Absolut Sensing puisque nos partenaires, nos clients sont aussi sur Toulouse mais le gros de l'activité reste sur Grenoble.