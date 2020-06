Le groupe Arcadie chercherait à vendre l'abattoir de Tarbes

Le groupe Arcadie ne communique pas sur l'abattoir de Tarbes, mais des représentants du groupe Bigard ont visité les installations. La coopérative basque Lur Berri est actionnaire à plus de 48% du groupe Arcadie qui est en grande difficulté, au point d'être suivi par le comité interministériel de restructuration industrielle.

Plus le tonnage augmentait et plus ils perdaient de l'argent.

— Stéphane Guilhemdebat, salarié de l'abattoir