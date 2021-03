Le groupe Arenadour officialise sa reprise du pôle thermal d'Amnéville

La commune d'Amnéville a officialisé mardi la reprise de son pôle thermal par le groupe Arenadour, qui possède six établissements thermaux autour de Dax, dans le Sud-Ouest. Les 277 emplois des trois établissements du site ( ( Thermapolis, Villa Pompéi et la cure Saint Eloy) sont préservés.

L'activité avait été mise en vente en début d'année en raison de ses difficultés financières, auxquelles s'ajoutent les pertes liées à la crise du coronavirus. La fréquentation du site, toujours à l'arrêt, a été divisée par trois cette année, avec 200.000 visiteurs en 2020 contre près de 600.000 habituellement.

Prêt pour la réouverture en 2021

Michel Baqué, Président d'Arenadour, a décidé de relever le défi : " Nous ne sommes pas venus avec un projet pré-conçu. Nous avons déjà une grande part d'écoute à réaliser, pour réussir la réouverture en 2021. Nous allons développer ensemble un projet, que nous mettrons en oeuvre le plus rapidement possible ", annonce-t-il.

Au programme notamment : la rénovation du site. Arenadour, qui se présente comme un groupe à taille humaine, veut travailler étroitement avec les collectivités locales, dont certaines sont actionnaires de la Société publique locale (SPL) à laquelle le groupe landais versera le loyer du pôle thermal.

Développer le thermalisme

Plus de 90% des visiteurs qui fréquentent le site sont des curistes locaux, selon Michel Baqué. L'un des objectifs sera de développer le thermalisme pour accueillir plus de visiteurs du reste de la France.

La Région Grand Est, en soutien à ce développement, a d'ores et déjà posé 2 millions d'euros d'investissement sur la table : " C'est une filière d'avenir sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour développer l'attractivité de notre territoire et l’hébergement local. Elle est au cœur du développement d'un tourisme durable et dédié au bien-être ", appuie Jackie Helfgott, Conseiller régional et Président de la commission Tourisme du Grand Est.

Coté finances, la commune d'Amnéville devra renoncer à certains arriérés de loyer, qui lui sont reversés par la SPL : " On a limité les dégâts si je puis dire, car ce sont les loyers de mars 2020 qui seront abandonnés ", explique Eric Munier, maire d'Amnéville.

Selon lui, la commune ne perd pas tout : " Cela permettra à l’association du pôle thermal de faire une liquidation amiable et non pas judiciaire, et de payer tous les petits créanciers. Arenadour verse plus de 6 millions d'euros pour apurer l'intégralité des dettes. Il était important de faire cet effort pour permettre le maintien de l'emploi et le développement de l'activité ", complète-t-il.