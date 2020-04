Le groupe Argus gèle les cotes des véhicules d'occasion

Un geste fort et une première depuis 1940 : le groupe Argus suspend sa cote durant la période de confinement. Il ne l'avait pas fait lors de la crise de 2008 ou du Dieselgate. Dans une longue interview, Olivier Flavier, le directeur général du groupe explique cette décision. Il évoque un geste fort pour soutenir la filière automobile. La sera donc figée au 30 avril (pour le mois de mai) et fin mai.

"Notre contribution équivaut à figer une dépréciation des stocks d’environ 180 millions d'euros pour les clients professionnels", explique Olivier Flavier. Le calcul s'effectue sur un stock de plus de 400.000 voitures d'occasion stockées pendant deux mois.

Les ventes vont reprendre en mai, et donc c’est au moment où l’activité reprend que les particuliers et les professionnels vont avoir besoin de regarder la valeur de leurs biens et de leurs stocks. - Olivier Flavier