Le groupe automobile Bodemer pose la première pierre de sa future plateforme logistique à Guilberville

Située juste à coté de l’A84, cette plateforme va stocker et assurer la distribution des pièces de rechange, du petit boulon à l'imposant gros pare-choc vers les 1000 garages qui sont ses clients aujourd'hui en Normandie.

Au total, il y aura ici 13.000 références de pièces de toutes marques, soit le double de ce que Bodemer peut stocker actuellement sur ses sites, ainsi que 10.000 pneumatiques en stock. L'intérêt c'est une livraison ultra-rapide en quelques heures, promet le groupe.

Un professionnel de la Hague ou de Sées passera commande à 23h, il aura la pièce avant 8h le lendemain. Et on pourra livrer deux fois par jour. C'est rare en terme de logistique. On fait mieux qu'Amazon. Et puis avec ces 13.000 références, on est certain d'avoir la pièce demandée à 97, voire 99%, explique Benoît Briard, directeur après-ventes de Bodemer.