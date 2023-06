Le groupe Ayor construit une nouvelle plateforme logistique en Dordogne

L'entreprise Ayor s'agrandit. Le fabricant de produits de plomberie et de sanitaires, anciennement robinetterie Hammel, construit un nouvel entrepôt à côté de son siège à Marsac-sur-l'Isle. Un centre logistique de 4500 mètres carrés, haut de 15 mètres, à l'emplacement d'un ancien bâtiment de 1500 mètres carrés. Les dirigeants du groupe familial ont posé la première pierre du bâtiment ce mardi 20 juin en présence d'élus.

ⓘ Publicité

Ce nouvel entrepôt, opérationnel d'ici un an, viendra modifier le fonctionnement de la chaîne logistique du groupe familial. "Nous intégrons des nouvelles technologies, explique Mickaël Hammel, le PDG d'Ayor. Les produits seront directement amenés aux salariés par des robots, alors qu'avant ils devaient se déplacer dans les rayons pour récupérer la marchandise et préparer les commandes". L'objectif est d'améliorer la qualité de vie au travail des employés, en faisant notamment en sorte qu'ils "parcourent moins de kilomètres dans la journée", ajoute le patron. Une dizaine de recrutements sont en cours pour faire fonctionner ce nouveau site : des préparateurs de commande, des ingénieurs, des développeurs et des techniciens de maintenance.

Plus de 20 millions de produits livrés par an

Cet entrepôt servira aussi à faire face à la croissance de l'activité de l'entreprise en France et en Europe. "On a progressé de plus de 10 % par an depuis 2019", avance Mickaël Hammel. Ayor livre aujourd'hui plus de 20 millions de petits articles de plomberie et de robinetterie par an à des artisans. "On doit les livrer en moins de 24 heures, partout en France. Donc il était essentiel de développer ce centre logistique pour faire face à l'augmentation des besoins en préparation, en stockage et en expédition". L'entreprise investit 15 millions d'euros dans la construction de cette extension.

Raymond Hammel, l'ancien dirigeant du groupe, à l'origine du développement industriel de l'entreprise familiale, a profité de l'occasion pour officialiser le passage de témoin avec son fils, Mickaël. Celui-ci était directeur général du groupe depuis 2016. Il est désormais PDG d'Ayor. Son père garde néanmoins des fonctions statutaires au sein du groupe, en tant que président du conseil de surveillance.